Καιρός 28ης Οκτωβρίου: Πού αναμένονται βροχές και πώς θα γίνει η παρέλαση – Τι δείχνουν τα μοντέλα

Snapshot Η θερμοκρασία θα υποχωσει σταδιακά τις επόμενες ημέρες, με ενίσχυση των βόρειων ανέμων που θα αυξήσουν την αίσθηση ψύχρας.

Αυξημένη πιθανότητα βροχοπτώσεων υπάρχει από τις 25 έως τις 27 Οκτωβρίου, πριν από την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Τα προγνωστικά μοντέλα δεν επιβεβαιώνουν βροχή κατά τη διάρκεια των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη των καιρικών συνθηκών στην ανατολική και νότια Ελλάδα και η πορεία των βορείων ανέμων είναι καθοριστικές για τον καιρό της επετείου.

Η αλλαγή του καιρού συμπίπτει με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα τα ξημερώματα της 29ης Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Με φθινοπωρινές συνθήκες και μεταβολές στη θερμοκρασία αναμένεται να κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα εξετάζουν την πιθανότητα εκδήλωσης βροχοπτώσεων σε περιοχές της χώρας, ενόψει της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Τα νεότερα δεδομένα από τα προγνωστικά συστήματα ECMWF και GFS/GEFS δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά, ενώ οι βόρειοι άνεμοι αναμένεται να ενισχύσουν την αίσθηση της ψύχρας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στο διάστημα από τις 25 έως τις 27 Οκτωβρίου, όταν υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης βροχοπτώσεων.

Τι δείχνουν τα μοντέλα για την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση των διαθέσιμων προγνωστικών δεδομένων, η μεταβολή του καιρού που αναμένεται τις προηγούμενες ημέρες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν υπό βροχή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξέλιξη των ατμοσφαιρικών συστημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ανατολική και νότια Ελλάδα, καθώς και η πορεία των βορείων ανέμων.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η μεταβολή αναμένεται να γίνει αισθητή από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των καιρικών συνθηκών το διήμερο 26 και 27 Οκτωβρίου, λίγο πριν από την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η αλλαγή του καιρού συμπίπτει χρονικά και με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα, τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, από τις 04:00 στις 03:00.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του, μια και μόνο προγνωστική κάρτα μπορεί να αποτυπώσει πλήθος πληροφοριών για την εξέλιξη του καιρού, από τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις μέχρι την ένταση των ανέμων και τον βαθμό αβεβαιότητας των προγνωστικών μοντέλων.

Διαβάστε επίσης