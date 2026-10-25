Ζιακόπουλος κατά μετεωρολόγων: «Ο καιρός θα είναι πάντα ατίθασος και δυσκολοπρόβλεπτος»

Snapshot Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος ζητά ψυχραιμία στις προγνώσεις και επισημαίνει τον κίνδυνο βιασύνης για πρωτιά στην είδηση.

Ο καιρός χαρακτηρίζεται ως ατίθασος και δυσκολοπρόβλεπτος λόγω της φύσης του συστήματος.

Τις επόμενες 48 ώρες προβλέπονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Δ-ΝΔ Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Α. Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο.

Τη Δευτέρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επεκταθούν σε Θεσσαλία, Α. Στερεά, Α-ΝΑ Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη για ψυχραιμία στις μετεωρολογικές προγνώσεις, αφήνοντας αιχμές για όσους σπεύδουν να προαναγγείλουν την εξέλιξη του καιρού προκειμένου να κερδίσουν την πρωτιά της είδησης, υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Παράλληλα, παρουσιάζει την εικόνα του καιρού για τις επόμενες 48 ώρες, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, τόσο την Κυριακή όσο και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Αφιερωμένο εξαιρετικά σε αυτούς που βιάζονται να κάνουν πρόγνωση μόνο και μόνο για να πάρουν την πρωτιά της είδησης και σε εκείνους που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει πρόγνωση ενός (ημι)χαοτικού συστήματος όπως είναι ο καιρός!

Αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού των επόμενων 48 ωρών, σημαντικές από πλευράς έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται:

(α) Στο υπόλοιπο διάστημα της ημέρας (Κυριακής) στη Δ-ΝΔ Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Α. Στερεά-Εύβοια και την Πελοπόννησο.

(β) Τη Δευτέρα (26/10) στη Θεσσαλία, την Α. Στερεά-Εύβοια, τα νησιά Α-ΝΑ Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.