Καιρός - Μαρουσάκης: Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Σε δύο κύματα θα εξελιχθεί η κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Καιρός - Μαρουσάκης: Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο
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  • Η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα έως την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.
  • Οι περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα είναι το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και βόρεια Αττική.
  • Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές την Τρίτη και αυξημένη αστάθεια την Τετάρτη, που μπορεί να επηρεάσουν τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.
  • Η Θεσσαλονίκη αναμένεται να έχει καλύτερες καιρικές συνθήκες με μικρή πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια της παρέλασης.
  • Ισχυροί βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας θα επικρατήσουν, με πιθανές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.
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Με άστατο καιρό, ισχυρούς βοριάδες και αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικό μέρος της χώρας έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο και στις μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις, καθώς σε αρκετές περιοχές προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Ελλάδα, ενώ στα δυτικά και σε μεγάλο μέρος της βόρειας χώρας οι συνθήκες θα είναι ηπιότερες, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, δίνοντας στον καιρό πιο χειμωνιάτικη όψη.

Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας αναμένεται να έχει δύο διακριτές φάσεις, με πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων και νέα επιδείνωση μέσα στη νύχτα προς την Τετάρτη.

Η οροσειρά της Πίνδου θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κατανομή των φαινομένων. Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας προβλέπονται περισσότερες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, ενώ στα δυτικά ο καιρός θα παρουσιάσει μεγαλύτερα διαστήματα βελτίωσης.

Τρεις είναι οι βασικές ζώνες που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο:

  • Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και βόρεια Αττική: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως τις πρώτες μεσημβρινές ώρες της Τρίτης. Στη συνέχεια προβλέπεται πρόσκαιρη βελτίωση, αλλά τα φαινόμενα αναμένεται να επιστρέψουν τη νύχτα και να συνεχιστούν την Τετάρτη.
  • Ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα: Πρόκειται για την περιοχή όπου εκτιμάται ότι θα εκδηλωθούν τα εντονότερα φαινόμενα. Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να ενισχυθούν από το μεσημέρι της Τρίτης, να εξασθενήσουν προσωρινά το βράδυ και να επανέλθουν από το πρωί της Τετάρτης.
  • Κυκλάδες, θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Πελοποννήσου και τμήματα της Κρήτης: Αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα έχουν μικρότερη ένταση ή διάρκεια σε σχέση με τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η επιδείνωση συνδέεται με βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή του Αιγαίου, ενώ η κάθοδος ψυχρότερων αέριων μαζών από τα βόρεια Βαλκάνια αναμένεται να ενισχύσει την αστάθεια.

Καιρός 28ης Οκτωβρίου: Τι θα γίνει στις παρελάσεις

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι μία από τις ημέρες με τα εντονότερα φαινόμενα της κακοκαιρίας. Οι ανατολικές και νότιες περιοχές, από τη Χαλκιδική και νοτιότερα, καθώς και οι περιοχές ανατολικά της Πίνδου, θα έχουν αυξημένες πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες.

Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο ισχυρά. Αντίθετα, στα δυτικά και σε μεγάλο μέρος της βόρειας Ελλάδας προβλέπονται καλύτερες καιρικές συνθήκες, με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η εικόνα, επομένως, δεν θα είναι ίδια σε ολόκληρη τη χώρα. Σε ορισμένες περιοχές οι παρελάσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με βροχή, ενώ σε άλλες ο καιρός αναμένεται να είναι σαφώς πιο ευνοϊκός.

Βροχή / Κακοκαιρία

Η πρόγνωση για την Αττική

Στην Αττική, την Τρίτη ο ουρανός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού έως το μεσημέρι. Στη συνέχεια αναμένεται πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων, ωστόσο οι βροχοπτώσεις προβλέπεται να επιστρέψουν από το βράδυ.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, η αστάθεια αναμένεται να επηρεάσει ευρύτερα την περιοχή, με βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συνεπώς, οι καιρικές συνθήκες στην Αθήνα ενδέχεται να δυσκολέψουν τις εκδηλώσεις και τις παρελάσεις, ανάλογα με την ώρα και την ένταση των φαινομένων.

Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν περίπου τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Εξαιτίας των ανέμων, ωστόσο, η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη, με τη θερμοκρασία που αισθάνεται κανείς να υποχωρεί κατά τόπους στους 14 με 15 βαθμούς.

ΒΡΟΧΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Τι καιρό θα κάνει στη Θεσσαλονίκη

Πιο ευνοϊκή εμφανίζεται η πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη, όπου οι πιθανότητες βροχής κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης εκτιμώνται ως μικρές.

Την Τρίτη θα επικρατήσουν νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της περιοχής, προς τη Χαλκιδική. Δεν αποκλείονται τοπικές βροχές, αλλά αναμένονται και διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης.

Ένα νέο πέρασμα βροχοπτώσεων προβλέπεται από τη νύχτα έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα έχουν εξασθενήσει πριν από την έναρξη της παρέλασης. Η εκτίμηση αυτή δεν αποκλείει αλλαγές, γι’ αυτό και η επικαιροποίηση της πρόγνωσης θα είναι σημαντική.

Οι βοριάδες θα είναι ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη λόγω των ανέμων.

Βοριάδες έως 8 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας

Σημαντικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι η ενίσχυση των βόρειων ανέμων. Την Τρίτη οι εντάσεις τους θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα ενδέχεται να αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο και στο βόρειο Αιγαίο.

Οι ισχυροί βοριάδες αναμένεται να διατηρηθούν και την Τετάρτη, κυρίως στο Αιγαίο, ενισχύοντας το αίσθημα του κρύου.

Την ίδια ώρα, η εισβολή ψυχρότερων αέριων μαζών θα προκαλέσει αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Στη βόρεια Ελλάδα, οι πρωινές τιμές αναμένεται να κυμανθούν περίπου από 8 έως 12 βαθμούς, ενώ στις νοτιότερες περιοχές θα φτάνουν τους 13 με 16 βαθμούς. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες προβλέπονται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου σε Ρόδο, Καστελόριζο και τμήματα της νότιας Κρήτης ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τους 17 με 19 βαθμούς.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες, στις περισσότερες περιοχές της χώρας η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις στα υψηλότερα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας, σε υψόμετρα περίπου 1.400 με 1.500 μέτρα και πάνω.

κακοκαιρία Βροχή

Πότε θα υποχωρήσει η κακοκαιρία

Η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και την Πέμπτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Σταδιακά, όμως, τα φαινόμενα θα περιοριστούν, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επιμένουν κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως περίπου το μεσημέρι.

Την Παρασκευή το σκηνικό θα είναι ηπιότερο, χωρίς να αποκλείονται τοπικές βροχές. Παρόμοια εικόνα αναμένεται και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν μικρότερη ένταση και διάρκεια σε σχέση με την Τρίτη και την Τετάρτη.

Το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι ο συνδυασμός βροχοπτώσεων, ισχυρών βοριάδων και χαμηλότερων θερμοκρασιών. Για την 28η Οκτωβρίου, καθοριστική θα είναι η γεωγραφική θέση κάθε περιοχής, καθώς η ανατολική και νότια Ελλάδα αναμένεται να δεχθούν τα εντονότερα φαινόμενα, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι πιθανότητες βροχής την ώρα της παρέλασης εμφανίζονται περιορισμένες.

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