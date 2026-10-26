Καλλιάνος: Έρχεται δύσκολο 48ωρο – Ποιες περιοχές κινδυνεύουν να κάνουν παρέλαση με βροχή

Snapshot Η κακοκαιρία θα επηρεάσει έντονα την ανατολική και νότια Ελλάδα το επόμενο 48ωρο, με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Αττική, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Η ΕΜΥ εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα για την 28η Οκτωβρίου.

Οι βροχοπτώσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μπορεί να συμπέσουν με τις μαθητικές παρελάσεις, καθιστώντας οριακή την κατάσταση για την πραγματοποίησή τους.

Η βελτίωση του καιρού αναμένεται σταδιακά από το μεσημέρι της Τετάρτης, αλλά τοπικές βροχές θα συνεχιστούν σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια και Αιγαίο έως το βράδυ.

Οι τελικές αποφάσεις για τις παρελάσεις θα ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές με βάση τις επικαιροποιημένες καιρικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Με βροχές, καταιγίδες και έντονη αβεβαιότητα για την πραγματοποίηση των παρελάσεων αναμένεται να γιορταστεί η 28η Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς η κακοκαιρία θα συνεχίσει να επηρεάζει κυρίως την κεντρική, ανατολική και νότια Ελλάδα.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο, επισημαίνοντας ότι το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει τη χώρα θα διατηρήσει άστατο τον καιρό τουλάχιστον έως την Τετάρτη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η Αττική, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα φαινόμενα συμπίπτουν με τις εορταστικές εκδηλώσεις της εθνικής επετείου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αρκετές παρελάσεις να πραγματοποιηθούν υπό βροχή.

Οριακή η κατάσταση για τις παρελάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν έως τις πρωινές ή και προμεσημβρινές ώρες της Τετάρτης.

Αυτό σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι προγραμματισμένες οι μαθητικές παρελάσεις ενδέχεται να συμπέσει με την εκδήλωση βροχών.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται οριακή, καθώς ακόμη και μικρές διαφοροποιήσεις στον χρόνο εξασθένησης των φαινομένων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις.

Στην Αττική, η εικόνα αναμένεται να αρχίσει να βελτιώνεται από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά, καθώς τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση.

Αντίστοιχη βελτίωση αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι βροχές προβλέπεται να περιοριστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις για την πραγματοποίηση ή ενδεχόμενη τροποποίηση των παρελάσεων θα ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές, με βάση τις συνθήκες που θα επικρατούν σε κάθε περιοχή.

Σε ποιες πόλεις θα βρέχει την 28η Οκτωβρίου

Ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί στη διάρκεια της Τετάρτης, χωρίς να αποκλείονται βροχοπτώσεις ακόμη και την ώρα των παρελάσεων.

Μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρόγνωσης είναι:

Θεσσαλία: Λάρισα και Καρδίτσα.

Στερεά Ελλάδα: Λαμία, Άμφισσα και περιοχές της Εύβοιας, μεταξύ των οποίων η Χαλκίδα.

Πελοπόννησος: Τρίπολη και περιοχές της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου.

Κρήτη: Χανιά και άλλες περιοχές του νησιού.

Σποράδες

Δωδεκάνησα: Κως και Ρόδος.

Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι το κύριο βάρος της κακοκαιρίας θα εντοπίζεται στην ανατολική και νότια χώρα.

Ειδικότερα, αυξημένη πιθανότητα για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες υπάρχει στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, στην Αττική και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Σημαντική αστάθεια προβλέπεται επίσης στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν κατά τόπους μεγάλη ένταση.

Αντίθετα, στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τα Επτάνησα, τη Μακεδονία και τη Θράκη, οι βροχοπτώσεις αναμένεται γενικά να είναι πιο τοπικές, ηπιότερες και μικρότερης διάρκειας.

Κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για την Τετάρτη

Την ανησυχία για την εξέλιξη της κακοκαιρίας ενισχύει το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τη Μαγνησία, τη Λάρισα, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να διατηρούνται έως αργά το βράδυ ή τη νύχτα, ανάλογα με την περιοχή.

Παράλληλα, πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για την ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, καθώς και για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στην Αττική, η πορτοκαλί προειδοποίηση αφορά το διάστημα από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης έως το μεσημέρι.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.

Πότε θα αρχίσει η βελτίωση του καιρού

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γιάννη Καλλιάνου, η εικόνα του καιρού θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από το μεσημέρι της Τετάρτης, αρχικά σε περιοχές όπου τα φαινόμενα θα έχουν ήδη εξασθενήσει. Ωστόσο, η βελτίωση δεν θα είναι γενικευμένη.

Σε τμήματα της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και του Αιγαίου οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν, κατά περιόδους, μέχρι και τις βραδινές ώρες.

Το κρίσιμο στοιχείο για την 28η Οκτωβρίου δεν είναι μόνο η ένταση των φαινομένων, αλλά και η χρονική στιγμή κατά την οποία θα εκδηλωθούν.

Ακόμη και σε περιοχές όπου αναμένεται βελτίωση αργότερα μέσα στην ημέρα, οι πρωινές βροχοπτώσεις ενδέχεται να δυσκολέψουν τη διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων.

Με την εθνική επέτειο να απέχει μόλις δύο ημέρες, η προσοχή στρέφεται πλέον στις επικαιροποιημένες προβλέψεις της ΕΜΥ και στις αποφάσεις των τοπικών αρχών για τις παρελάσεις.

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