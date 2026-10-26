Κολυδάς: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου - Στο «κόκκινο» πέντε περιοχές

«Δώστε βάση στους συναγερμούς που εκδίδονται από την ΕΜΥ», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

Ανθή Κουρεντζή

Κολυδάς: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου - Στο «κόκκινο» πέντε περιοχές
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  • Την Τετάρτη Οκτωβ προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και ανατολική Ελλάδα, με σημαντικές διαφορές στην ένταση των βροχοπτώσεων μεταξύ των προγνωστικών μοντέλων ICON-EU, ECMWF και GFS.
  • Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για Μαγνησία, Λάρισα Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα και πορτοκαλί για ανατολική Στερεά Ελλάδα, Αττική και ανατολικό Αιγαίο.
  • Λόγω της πρόγνωσης έντονων φαινομένων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση Red Code από 26 έως 29 Οκτωβρίου συγκεκριμένες περιφέρειες και νησιά.
  • Οι ισχυρές βροχοπτώσεις συμπίπτουν με τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου, αυξάνοντας την ανάγκη για προσοχή στις μετακινήσεις και τις δημόσιες δραστηριότητες.
  • Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς τονίζει τη σημασία της παρακολούθησης των επίσημων προειδοποιήσεων της ΕΜΥ και όχι μόνο των αριθμητικών μοντέλων.
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Ιδιαίτερα ανησυχητική εμφανίζεται η εξέλιξη του καιρού για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, καθώς τα σημαντικότερα αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν ως προς την πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων στην κεντρική και ανατολική Ελλάδα, παρουσιάζοντας ωστόσο μεγάλες αποκλίσεις σχετικά με την ένταση των φαινομένων.

Σε νέα ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει τα δεδομένα των τριών μεγάλων προγνωστικών μοντέλων, ICON-EU, ECMWF και GFS, επισημαίνοντας ότι, παρά τις σημαντικές διαφορές στις εκτιμήσεις τους, η Τετάρτη απαιτεί αυξημένη μετεωρολογική προσοχή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Θεσσαλία, όπου ένα από τα μοντέλα προβλέπει ημερήσια ύψη βροχής που αγγίζουν τα 250 χιλιοστά, την ώρα που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ήδη εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τη Μαγνησία, τη Λάρισα, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Η χρονική συγκυρία προκαλεί πρόσθετη ανησυχία, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται ανήμερα της εθνικής επετείου, όταν έχουν προγραμματιστεί παρελάσεις και εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ αυξημένες είναι και οι μετακινήσεις των πολιτών.

Μεγάλη απόκλιση των προγνωστικών μοντέλων – Από 48 έως σχεδόν 250 χιλιοστά βροχής

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι τα τρία μοντέλα αποτυπώνουν διαφορετικά σενάρια ως προς την ένταση και τη συνολική ποσότητα των βροχοπτώσεων.

Ειδικότερα, το ICON-EU εμφανίζει ιδιαίτερα ισχυρό σήμα βροχής στη Θεσσαλία, με το μεγαλύτερο προβλεπόμενο 24ωρο ύψος στην ελληνική επικράτεια να φτάνει τα 249,8 χιλιοστά.

Το ευρωπαϊκό ECMWF προβλέπει επίσης σημαντικές βροχοπτώσεις, με μέγιστο ύψος τα 102,8 χιλιοστά, και πάλι στη Θεσσαλία.

Αντίθετα, το αμερικανικό GFS εμφανίζεται πιο συγκρατημένο, περιορίζοντας το αντίστοιχο μέγιστο στα 48,4 χιλιοστά.

Οι αποκλίσεις αυτές αναδεικνύουν τη δυσκολία ακριβούς εκτίμησης της έντασης των φαινομένων, παρά το γεγονός ότι τα μοντέλα συμφωνούν ως προς την ανάγκη αυξημένης προσοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 249,8 χιλιοστά αποτελούν εκτίμηση ενός συγκεκριμένου προγνωστικού σεναρίου και όχι βέβαιη πρόβλεψη για ολόκληρη τη Θεσσαλία. Η πραγματική κατανομή και ένταση των βροχοπτώσεων θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη του συστήματος.

Κολυδάς: «Δώστε βάση στους συναγερμούς που εκδίδονται από την ΕΜΥ»

Ο μετεωρολόγος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη οι πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες προειδοποιήσεις, αντί να επικεντρώνονται αποκλειστικά στις εκτιμήσεις ενός αριθμητικού μοντέλου.

Η ανάρτησή του φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Συγκλίσεις και αποκλίσεις αριθμητικών μοντέλων – Δώστε βάση στους συναγερμούς που εκδίδονται από την ΕΜΥ».

Όπως εξηγεί, το κοινό στοιχείο των προβλέψεων είναι ότι η Τετάρτη απαιτεί αυξημένη μετεωρολογική προσοχή, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία.

«Παρά τις αποκλίσεις, το κοινό στοιχείο των προγνώσεων είναι ότι η Τετάρτη απαιτεί αυξημένη μετεωρολογική προσοχή, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της χρονικής συγκυρίας, καθώς τα φαινόμενα συμπίπτουν με τις εορταστικές εκδηλώσεις και τις μετακινήσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για πέντε περιοχές την 28η Οκτωβρίου

Την ίδια ώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο της σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται:

  • Κόκκινη προειδοποίηση στη Μαγνησία και τη Λάρισα, με ισχυρά φαινόμενα έως αργά τη νύχτα.
  • Κόκκινη προειδοποίηση στις Σποράδες και την Εύβοια, με διάρκεια των ισχυρών φαινομένων έως αργά το βράδυ.
  • Κόκκινη προειδοποίηση στα Δωδεκάνησα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, με ισχυρά φαινόμενα κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση στην Αττική, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ.

Οι παραπάνω προειδοποιήσεις προκύπτουν από το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ που εκδόθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Σε κατάσταση Red Code περιοχές της χώρας

Λόγω της αναμενόμενης έντασης των φαινομένων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από τη Δευτέρα 26 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Σποράδων, Μαγνησίας, Λάρισας και Δωδεκανήσων, καθώς και τις Περιφέρειες Αττικής και Βορείου Αιγαίου.

Η απόφαση σημαίνει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες τίθενται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

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