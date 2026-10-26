Καιρός: Πού έβρεξε περισσότερο σήμερα Δευτέρα - Και η Αττική ψηλά στη λίστα

Snapshot Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου σημειώθηκαν βροχές και καταιγίδες σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 13:00 καταγράφηκε στην Τακτικούπολη Τροιζηνίας με 70 χιλιοστά.

Στο Κορωπί καταγράφηκαν 49 χιλιοστά βροχής έως τις 13:00 της ίδιας ημέρας.

Σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις στα νότια προάστια και παραθαλάσσια τμήματα της Αττικής.

Η μετεωρολογική ομάδα Forecast Weather Greece προέβλεψε γενικευμένες καταιγίδες στο Λεκανοπέδιο Αττικής τις επόμενες ώρες. Snapshot powered by AI

Βροχοπτώσεις και καταιγίδες ήταν σήμερα τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τόσο σε ηπειρωτικές όσο και σε νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως τις 13:00 το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Τακτικούπολη Τροιζηνίας (70 χιλιοστά) και ακολούθησε το Κορωπί (49 χιλιοστά).

Στον σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 13:00 της Δευτέρας 26/10.

Έντονη βροχόπτωση στα νότια προάστια

Εντονη βροχόπτωση αυτή την ώρα και στα νότια προάστια και στα παραθαλάσσια τμήματα του νομού Αττικής.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβασε η μετεωρολογική ομάδα Forecast Weather Greece στο Facebook, η έντονη συννεφιά έχει κυκλώσει το Λεκανοπέδιο και σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένονται γενικευμένες καταιγίδες τις επόμενες ώρες.

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