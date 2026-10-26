Πολικός Στρόβιλος: Αλλάζει σενάριο και το GFS – Ενισχύονται οι ενδείξεις για στρατοσφαιρική θέρμανση

Οι τελευταίες ανανεώσεις των προγνωστικών μοντέλων δείχνουν μια τάση που χρειάζεται παρακολούθηση

Δημήτρης Δρίζος

Πολικός Στρόβιλος: Αλλάζει σενάριο και το GFS – Ενισχύονται οι ενδείξεις για στρατοσφαιρική θέρμανση
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  • Ο στρατοσφαιρικός πολικός στρόβιλος βρίσκεται σε μέση ισχύ και αναμένεται να εξασθενήσει λόγω αυξημένης κυματικής δραστηριότητας στα τέλη Οκτωβρίου.
  • Τα προγνωστικά μοντέλα ECMWF και GFS δείχνουν πιθανότητα 42% για αντιστροφή των ανέμων στη στρατόσφαιρα τις επόμενες δύο εβδομάδες, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει.
  • Η μείζων αιφνίδια στρατοσφαιρική θέρμανση (SSW) χαρακτηρίζεται από αντιστροφή των μέσων ζωνικών ανέμων στα 10 hPa και 60° βόρεια, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.
  • Οι επιπτώσεις στην επιφάνεια και στον ευρωπαϊκό χειμώνα εξαρτώνται από τη μεταφορά της στρατοσφαιρικής διαταραχής προς τα χαμηλότερα στρώματα και την αλληλεπίδραση με την ατμοσφαιρική κυκλοφορία.
  • Απαιτούνται περαιτέρω ανανεώσεις προγνωστικών μοντέλων για να αποσαφηνιστεί η εξέλιξη του πολικού στροβίλου και οι πιθανές συνέπειες στον καιρό.
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Ο στρατοσφαιρικός πολικός στρόβιλος βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στη μέση ισχύ που παρουσιάζει για την εποχή, ωστόσο οι προγνώσεις για τις επόμενες ημέρες δείχνουν ότι ενδέχεται να εξασθενήσει. Ένα από τα σημάδια που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον είναι ένα κύμα αυξημένης κυματικής δραστηριότητας που αναμένεται γύρω στις 29 Οκτωβρίου. Εάν τα ατμοσφαιρικά κύματα καταφέρουν να διαδοθούν αποτελεσματικά προς τη στρατόσφαιρα, θα μπορούσαν να διαταράξουν την πολική κυκλοφορία με καθυστέρηση μίας έως δύο εβδομάδων.

Οι τελευταίες ανανεώσεις των προγνωστικών μοντέλων δείχνουν μια τάση που χρειάζεται παρακολούθηση. Μετά τις προσομοιώσεις του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF, και το αμερικανικό GFS προβλέπει πλέον εντονότερη θέρμανση στη στρατόσφαιρα, η οποία συνοδεύεται από παραμόρφωση και πιθανό διαχωρισμό του πυρήνα του πολικού στροβίλου. Οι προγνώσεις των πολλαπλών σεναρίων δείχνουν πιθανότητα 42% για αντιστροφή των ανέμων μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Πρόκειται για μια σημαντική ένδειξη, η οποία όμως δεν ισοδυναμεί με βέβαιη πρόγνωση, καθώς ορισμένα από τα επιμέρους σενάρια εξακολουθούν να μην προβλέπουν αντιστροφή.

Τι μπορεί να εξασθενήσει τον πολικό στρόβιλο;

Κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου, μεγάλα πλανητικά κύματα, γνωστά ως κύματα Ρόσμπι, τα οποία δημιουργούνται από τις διαφορές και τις μεταβολές στην κατώτερη ατμόσφαιρα, μπορούν να κινηθούν προς τα υψηλότερα στρώματα. Όταν φτάνουν στη στρατόσφαιρα, μεταφέρουν ενέργεια και ορμή στον πολικό στρόβιλο, επιβραδύνοντας τους δυτικούς ανέμους που κυκλοφορούν γύρω από τον Βόρειο Πόλο. Εάν η αλληλεπίδραση είναι αρκετά ισχυρή, η πολική στρατόσφαιρα θερμαίνεται απότομα και η κυκλοφορία μπορεί να παραμορφωθεί, να μετατοπιστεί ή ακόμη και να διασπαστεί σε δύο πυρήνες.

Ο τρισδιάστατος χάρτης του GFS αποτυπώνει αυτή τη μεταβολή: ο ψυχρός πυρήνας, ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες βρίσκεται συγκεντρωμένος γύρω από την Αρκτική, παραμορφώνεται και φαίνεται να διαχωρίζεται σε δύο τμήματα. Πρόκειται για μια χρήσιμη απεικόνιση της δομής του πολικού στροβίλου σε διαφορετικά επίπεδα της ατμόσφαιρας.

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Ωστόσο, η συγκεκριμένη εικόνα δεν αρκεί από μόνη της για να επιβεβαιώσει την εκδήλωση μιας μείζονος αιφνίδιας στρατοσφαιρικής θέρμανσης (SSW). Για να χαρακτηριστεί ένα φαινόμενο ως μείζον SSW, πρέπει να πληρούται ένα συγκεκριμένο κριτήριο: στο επίπεδο των 10 hPa και στο γεωγραφικό πλάτος των 60 μοιρών βόρεια, οι μέσοι ζωνικοί άνεμοι πρέπει να αντιστραφούν, από δυτικούς σε ανατολικούς. Η θέρμανση και ο διαχωρισμός του πολικού στροβίλου αποτελούν σημαντικές ενδείξεις διαταραχής, αλλά το πραγματικό κριτήριο είναι η αντιστροφή της ατμοσφαιρικής ροής.

Ένα σενάριο που χρειάζεται ακόμη επιβεβαίωση

Το γεγονός ότι το GFS έχει αρχίσει να παρουσιάζει ένα σενάριο παρόμοιο με εκείνο του ECMWF αυξάνει το ενδιαφέρον, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζει την εξέλιξη. Τα προγνωστικά μοντέλα μπορεί να αποκλίνουν μεταξύ τους, ιδιαίτερα όταν επιχειρούν να προβλέψουν την πορεία της στρατόσφαιρας αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Ακόμη και οι προσομοιώσεις πολλαπλών σεναρίων, οι οποίες εξετάζουν πολλές πιθανές εξελίξεις ξεκινώντας από ελαφρώς διαφορετικές αρχικές συνθήκες, παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Η πιθανότητα 42% υποδεικνύει έναν υπαρκτό κίνδυνο που αξίζει να παρακολουθείται, αλλά η αβεβαιότητα εξακολουθεί να κυριαρχεί.

Το μοντέλο AIFS εμφανίζεται επίσης πιο συγκρατημένο σε σύγκριση με ορισμένες μεμονωμένες προγνώσεις. Η απόκλιση αυτή δείχνει ότι η εξέλιξη δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Τα διαφορετικά προγνωστικά συστήματα βασίζονται σε δικές τους μεθόδους και χαρακτηριστικά, επομένως, όταν οι εκτιμήσεις τους διαφέρουν, η αξιοπιστία της πρόγνωσης παραμένει περιορισμένη.

Για να διαπιστωθεί ποιο σενάριο θα επικρατήσει, θα χρειαστούν οι επόμενες ανανεώσεις των μοντέλων και, κυρίως, μεγαλύτερη συμφωνία μεταξύ των προσομοιώσεων και των αντίστοιχων συνόλων προγνώσεων.

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο χρόνος εκδήλωσης του φαινομένου. Τα ισχυρότερα επεισόδια στρατοσφαιρικής θέρμανσης συνδέονται με τον χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο και συνήθως παρατηρούνται από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο, συχνότερα στην καρδιά της χειμερινής περιόδου.

Επομένως, ένα τόσο πρώιμο σήμα χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση. Η πολική κυκλοφορία εξακολουθεί να εξελίσσεται και μια μακροπρόθεσμη πρόγνωση μπορεί να αλλάξει σημαντικά από τη μία ανανέωση του μοντέλου στην επόμενη.

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Τι μπορεί να συμβεί με τον καιρό στην Ευρώπη;

Ακόμη και αν επιβεβαιωθεί ένα επεισόδιο αιφνίδιας στρατοσφαιρικής θέρμανσης, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η Ιταλία θα αντιμετωπίσει ψύχος ή χιονοπτώσεις. Οι επιπτώσεις στην επιφάνεια εξαρτώνται από το κατά πόσο η διαταραχή θα επεκταθεί προς τα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν ο αεροχείμαρρος και η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από τον Ατλαντικό και την Ευρασία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές έπειτα από μία εβδομάδα ή και περισσότερο. Σε άλλες, η επίδραση παραμένει περιορισμένη ή εκδηλώνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο από περιοχή σε περιοχή.

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Προς το παρόν, το σημαντικότερο στοιχείο είναι η πιθανή εξασθένηση του πολικού στροβίλου, η οποία υποστηρίζεται από την αναμενόμενη ενίσχυση της κυματικής δραστηριότητας στα τέλη Οκτωβρίου και τη σύγκλιση ορισμένων προγνωστικών μοντέλων προς ένα σενάριο ισχυρής διαταραχής.

Ωστόσο, ο διαχωρισμός του πυρήνα του πολικού στροβίλου και η αντιστροφή των ανέμων παραμένουν ενδεχόμενα που πρέπει να επιβεβαιωθούν. Πριν εξαχθούν συμπεράσματα για τις πιθανές επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό χειμώνα, θα χρειαστεί να περιμένουμε τις επόμενες προγνώσεις, ώστε να αποσαφηνιστεί ποια εξέλιξη θα επικρατήσει στη στρατόσφαιρα.

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