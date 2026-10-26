Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενς ώρες

Snapshot Η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για κακοκαιρία που θα διαρκέσει από 26 έως 28 Οκτωβρίου 2026.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται κυρίως στα ανατολικά, με κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις σε Δωδεκάνησα, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Αττική.

Τη Δευτέρα, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως Δωδεκάνησα και Θεσσαλία, ενώ την Τρίτη η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και θα επιδεινωθεί από το βράδυ.

Την Τετάρτη, η κακοκαιρία θα ενταθεί με κόκκινες προειδοποιήσεις για Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα, και πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η κακοκαιρία αναμένεται να προκαλέσει έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Κυριακή (25/10/2026) με αριθμό 15/2026 επικαιροποιείται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, και αναβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα ανατολικά, ενώ τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει τρεις ημέρες, από σήμερα, Δευτέρα (26/10), τουλάχιστον έως και την Τετάρτη (28/10).

Σήμερα, Δευτέρα (26/10), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα Δωδεκάνησα έως αργά το βράδυ, με κόκκινη προειδοποίηση. Στη Θεσσαλία, και συγκεκριμένα στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως τις βραδινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει επίσης για τις Σποράδες και την Εύβοια, καθώς και για την ανατολική Στερεά, κυρίως στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, έως αργά το απόγευμα. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από τις βραδινές ώρες, ενώ ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Αύριο, Τρίτη (27/10), τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι, ενώ αναμένεται νέα επιδείνωση από τις βραδινές ώρες. Στην ανατολική Στερεά, κυρίως στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ. Στην Αττική τα φαινόμενα θα επιμείνουν έως τις πρωινές ώρες, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει και για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στα Δωδεκάνησα η επιδείνωση αναμένεται από αργά το μεσημέρι, ενώ στη Θεσσαλία, στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, τα ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες.

Την Τετάρτη (28/10), η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με ιδιαίτερη ένταση. Κόκκινη προειδοποίηση προβλέπεται για τη Θεσσαλία, στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, έως αργά τη νύχτα, καθώς και για τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ. Κόκκινη προειδοποίηση θα ισχύει και για τα Δωδεκάνησα, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως αργά το βράδυ, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στην ανατολική Στερεά, κυρίως στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, οι βροχές και οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα. Στην Αττική, τα φαινόμενα αναμένονται από τις πρώτες ώρες της ημέρας έως το μεσημέρι, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

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