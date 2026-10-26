Καιρός: Προειδοποίηση Αρνιακού για τις επόμενες ώρες - Οι 9 «κόκκινες» περιοχές

Επιμένει φθινοπωρινά ο καιρός

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Προειδοποίηση Αρνιακού για τις επόμενες ώρες - Οι 9 «κόκκινες» περιοχές
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  • Ο καιρός θα παραμείνει άστατος έως την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες κυρίως από τη Λαμία και νοτιότερα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών λόγω κορεσμένου εδάφους.
  • Ισχυρά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων τοπικών χαλαζοπτώσεων και υδροστρόβιλων, αναμένονται σε περιοχές όπως Θεσσαλία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική, Κορινθία, Κυκλάδες, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.
  • Την 28η Οκτωβρίου, η Αττική θα αντιμετωπίσει βροχές και ανέμους έως 6 μποφόρ, που ενδέχεται να επηρεάσουν την παρέλαση, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα βελτιωθεί με λίγες βροχές και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με μέγιστες τιμές έως 20-21 βαθμούς σε βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας.
  • Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται τακτικά και να λαμβάνουν προφυλάξεις για την αντιμετώπιση πλημμυρών και χαλαζοπτώσεων.
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Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ η 28η Οκτωβρίου φέρνει αστάθεια στην Αττική, σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη όπου ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος έως και την Τετάρτη, με βροχές και καταιγίδες κυρίως από τη Λαμία και νοτιότερα. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας ανησυχία για πλημμυρικά επεισόδια λόγω του κορεσμένου εδάφους. Επιπλέον, δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις και υδροστρόβιλοι.

Ο Τάσος Αρνιακός επισημαίνει ότι οι πιο ευάλωτες περιοχές είναι η Θεσσαλία (κυρίως οι νομοί Λάρισας και Μαγνησίας), η Φωκίδα, η Φθιώτιδα, η Βοιωτία, η Αττική, η Κορινθία, οι Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Σε αυτές τις ζώνες αναμένονται τοπικά ισχυρές καταιγίδες, με πιθανότητα χαλαζόπτωσης και υδροστρόβιλων, ενώ το ήδη κορεσμένο έδαφος αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με μέγιστες τιμές έως 20 βαθμούς στα βόρεια και έως 21 βαθμούς σε κεντρικές περιοχές. Στην Αττική, οι βροχές και καταιγίδες θα συνοδεύονται από ανέμους που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται έως τους 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες βροχές, με θερμοκρασία έως 22 βαθμούς και ανέμους μέχρι 5 μποφόρ.

O καιρός την 28η Οκτωβρίου

Την ημέρα της εθνικής επετείου, ο καιρός θα παρουσιάσει διαφοροποιήσεις. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται βελτιωμένη εικόνα με καλές καιρικές συνθήκες, ενώ στην Αττική οι βροχές ενδέχεται να επηρεάσουν ακόμη και την ώρα της παρέλασης. Βροχοπτώσεις θα σημειωθούν επίσης στην περιοχή της Λαμίας, την Αττικοβοιωτία, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο.

Η αστάθεια θα παραμείνει έντονη έως και την Τετάρτη, με τις πληγείσες περιοχές να απαιτούν αυξημένη προσοχή λόγω του ενδεχόμενου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται τακτικά και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από πιθανές πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις.

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