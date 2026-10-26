Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

Snapshot Η ΕΜΥ εξέδωσε επικροποιημένοτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από Δευτέρα 26/10 έως Τρίτη 27/10, κυρίως στην ανατολική Ελλάδα.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Αττική, ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Δωδεκάνησα και νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τη Δευτέρα οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως την Αττική έως το μεσημέρι και ξανά το βράδυ, ενώ την Τρίτη θα συνεχιστούν στις Σποράδες, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Θεσσαλία. Snapshot powered by AI

Επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να προβλέπονται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26/10) τουλάχιστον έως και την Τρίτη (27/10), κυρίως στην ανατολική χώρα.

Σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τι προβλέπεται σήμερα

Σύμφωνα με το δελτίο, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

Στην Αττική έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες. Στην ανατολική Στερεά, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, έως τις πρωινές ώρες.

Στη Θεσσαλία, και συγκεκριμένα στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, έως τις βραδινές ώρες.

Στις Σποράδες και την Εύβοια.

Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα αναμένονται από το μεσημέρι.

Τρίτη 27/10

Την Τρίτη τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα συνεχιστούν έως αργά το απόγευμα, ενώ στα Δωδεκάνησα αναμένονται από το μεσημέρι. Στην Αττική θα επιμείνουν έως τις πρωινές ώρες, και στη Θεσσαλία (Μαγνησία, Λάρισα) θα επανέλθουν από τις βραδινές ώρες.

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