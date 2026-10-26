Καιρός: Εβδομάδα κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές – Διήμερο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Snapshot Από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις κυρίως στην ανατολική Ελλάδα.

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε περιοχές όπως η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και δυτικά ορεινά από την Τρίτη, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες και καλεί τους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας έναντι των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συνιστώνται προφυλάξεις κατά τη διάρκεια καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων, όπως η αποφυγή διασχίσεων χειμάρρων, η ασφάλιση αντικειμένων και η απομάκρυνση από επικίνδυνες περιοχές. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Δευτέρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδεςθα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους και κατά περιόδους ισχυρά στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πιθανώς θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές και στα υπόλοιπα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 22 βαθμούς και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 12 – 20°C

Ανατολική Μακεδονία: 12 – 20°C

Κεντρική Μακεδονία: 13 – 20°C

Δυτική Μακεδονία: 10 – 19°C

Ήπειρος: 13 – 19°C

Θεσσαλία: 13 – 21°C

Νησιά Ιονίου: 14 – 22°C

Δυτική Στερεά: 13 – 22°C

Δυτική Πελοπόννησος: 14 – 22°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 14 – 22°C

Κυκλάδες: 15 – 22°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 12 – 22°C

Κρήτη: 15 – 22°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 17 – 23°C

Δωδεκάνησα: 18 – 23°C

Αττική: 14 – 22°C

Θεσσαλονίκη: 14 – 20°C

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Κυριακή (25-10-2026) με α.α 15/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26-10-2026) τουλάχιστον έως και την Τρίτη (27-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Δευτέρα (26-10-2026)

α) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως τις πρωινές ώρες.

β) Στην Αττική έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.

γ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες.

δ) Στις Σποράδες και την Εύβοια.

ε) Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.

στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Β. Αύριο Τρίτη (27-10-2026)

α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.

β) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι.

δ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες.

ε) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι, στην Αττική έως τις πρωινές ώρες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι θα είναι ισχυρά και πιθανόν να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα βόρεια πελάγη έως 7, πιθανόν πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι 8 μποφόρ και μόνο στο νότιο Αιγαίο και τις πρωινές ώρες και στο κεντρικό θα είναι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως θαλάσσια παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στα νοτιοανατολικά θα είναι νότιοι 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια, κυρίως θαλάσσια παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων μπορεί να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα ορεινά, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στο Αιγαίο έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

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