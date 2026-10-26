Κακοκαιρία: Έκτακτη ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία – Ποιες περιοχές κινδυνεύουν

Έκτακτη προειδοποίηση από την Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία - Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κακοκαιρία: Έκτακτη ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία – Ποιες περιοχές κινδυνεύουν
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  • Η Πολιτική Προστασία εκδίδει έκτακτη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική Ελλάδα έως την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.
  • Οι περιοχές με αυξημένο κίνδυνο είναι η Ανατολική Στερεά, η Αττική, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
  • Συνιστάται στους πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα, να ελέγξουν υδρορροές, να μην διασχίζουν ρέματα, να αποφεύγουν υπαίθριες δραστηριότητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
  • Σε περίπτωση κεραυνών, πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ηλεκτρικών συσκευών στο σπίτι, να παραμένουν στο αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα και να αναζητείται καταφύγιο σε κτίρια ή κλειστά οχήματα σε εξωτερικούς χώρους.
  • Η ενημέρωση για την εξέλιξη της κακοκαιρίας γίνεται μέσω της ΕΜΥ (emy.gr) και για την κατάσταση του οδικού δικτύου από την Ελληνική Αστυνομία (astynomia.gr).
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Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς η κακοκαιρία φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως περιοχές της ανατολικής Ελλάδας, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Για σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Ανατολική Στερεά: Κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, έως τις πρωινές ώρες.

Αττική: Έως το μεσημέρι, με νέα επιδείνωση τις βραδινές ώρες.

Θεσσαλία: Κυρίως στη Μαγνησία και τη Λάρισα, έως το βράδυ.

Σποράδες και Εύβοια: Με κατά τόπους έντονα φαινόμενα.

Δωδεκάνησα: Από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου: Από το μεσημέρι.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν στις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Αττική, ενώ από τις βραδινές ώρες θα επηρεαστεί εκ νέου και η Θεσσαλία.

Τι συνιστά η Πολιτική Προστασία – Τα μέτρα προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα, συνιστάται:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές που μπορεί να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους.
  • Να ελέγξουν ότι οι υδρορροές και τα λούκια των κατοικιών λειτουργούν κανονικά.
  • Να μην επιχειρούν να διασχίσουν ρέματα και χειμάρρους, πεζή ή με αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια της βροχής αλλά και για αρκετές ώρες μετά.
  • Να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες στη θάλασσα και στις παράκτιες περιοχές, λόγω του κινδύνου από κεραυνούς.
  • Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες και μπαλκόνια, από όπου μπορεί να πέσουν αντικείμενα.
  • Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, να αναζητούν καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο και να παραμένουν σε ασφαλές σημείο μέχρι να περάσει η καταιγίδα.
  • Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και της Τροχαίας.

Τι πρέπει να προσέχετε σε περίπτωση κεραυνών

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

  • Αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και ενσύρματων τηλεφώνων κατά τη διάρκεια έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.
  • Αποσυνδέστε, εφόσον είναι ασφαλές να το κάνετε πριν από την καταιγίδα, ευαίσθητες ηλεκτρικές συσκευές.
  • Μην αγγίζετε σωληνώσεις και βρύσες σε κουζίνα και μπάνιο.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

  • Σταματήστε σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα και σημεία που ενδέχεται να πλημμυρίσουν.
  • Παραμείνετε μέσα στο όχημα με τα παράθυρα κλειστά μέχρι να υποχωρήσει η καταιγίδα.
  • Μην επιχειρείτε να περάσετε από πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

  • Αναζητήστε αμέσως καταφύγιο σε κτίριο ή κλειστό όχημα.
  • Απομακρυνθείτε από θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, μεταλλικά αντικείμενα, πυλώνες και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Μην καταφεύγετε κάτω από μεμονωμένα ψηλά δέντρα σε ανοιχτές εκτάσεις.
  • Αν βρίσκεστε στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω.

Πού μπορείτε να ενημερώνεστε

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΜΥ για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, μέσω της ιστοσελίδας www.emy.gr.

Για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, www.astynomia.gr.

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

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