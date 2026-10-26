Καιρός: Έντονη βροχόπτωση στα νότια προάστια - Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες

Σε φθινοπωρινό μοτίβο ο καιρός σε όλη τη χώρα

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έντονη βροχόπτωση στα νότια προάστια - Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες
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  • Στα νότια προάστια και τα παραθαλάσσια τμήματα της Αττικής σημειώνεται έντονη βροχόπτωση και αναμένονται γενικευμένες καταιγίδες τις επόμενες ώρες.
  • Η κακοκαιρία θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 26/10 έως και την Τετάρτη 28/10, με έντονα φαινόμενα σε Δωδεκάνησα, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Αττική.
  • Κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες ισχύει για τα Δωδεκάνησα, τη Θεσσαλία (Μαγνησία, Λάρισα), τις Σποράδες και την Εύβοια σε διάφορες ημέρες της κακοκαιρίας.
  • Τα φαινόμενα στην Αττική αναμένεται να ενταθούν από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας και θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι της Τετάρτης με πορτοκαλί προειδοποίηση.
  • Τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα επηρεαστούν από ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πορτοκαλί προειδοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας.
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Εντονη βροχόπτωση αυτή την ώρα στα νότια προάστια και στα παραθαλάσσια τμήματα του νομού Αττικής.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβασε η μετεωρολογική ομάδα Forecast Weather Greece στο Facebook, η έντονη συννεφιά έχει κυκλώσει το Λεκανοπέδιο και σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένονται γενικευμένες καταιγίδες τις επόμενες ώρες.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενς ώρες

Η κακοκαιρία θα διαρκέσει τρεις ημέρες, από σήμερα, Δευτέρα (26/10), τουλάχιστον έως και την Τετάρτη (28/10).

Σήμερα, Δευτέρα (26/10), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα Δωδεκάνησα έως αργά το βράδυ, με κόκκινη προειδοποίηση. Στη Θεσσαλία, και συγκεκριμένα στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως τις βραδινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει επίσης για τις Σποράδες και την Εύβοια, καθώς και για την ανατολική Στερεά, κυρίως στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, έως αργά το απόγευμα. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από τις βραδινές ώρες, ενώ ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Αύριο, Τρίτη (27/10), τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι, ενώ αναμένεται νέα επιδείνωση από τις βραδινές ώρες. Στην ανατολική Στερεά, κυρίως στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ. Στην Αττική τα φαινόμενα θα επιμείνουν έως τις πρωινές ώρες, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει και για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στα Δωδεκάνησα η επιδείνωση αναμένεται από αργά το μεσημέρι, ενώ στη Θεσσαλία, στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, τα ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες.

Την Τετάρτη (28/10), η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με ιδιαίτερη ένταση. Κόκκινη προειδοποίηση προβλέπεται για τη Θεσσαλία, στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, έως αργά τη νύχτα, καθώς και για τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ. Κόκκινη προειδοποίηση θα ισχύει και για τα Δωδεκάνησα, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως αργά το βράδυ, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στην ανατολική Στερεά, κυρίως στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, οι βροχές και οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα. Στην Αττική, τα φαινόμενα αναμένονται από τις πρώτες ώρες της ημέρας έως το μεσημέρι, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

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