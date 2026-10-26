Καιρός: Σε «Κόκκινο Συναγερμό» τα Δωδεκάνησα μέχρι την Πέμπτη

Ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε να θέσει τα νησιά σε κατάσταση κινητοποίησης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

Ελένη Ευστρατίου

Καιρός: Σε «Κόκκινο Συναγερμό» τα Δωδεκάνησα μέχρι την Πέμπτη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα Δωδεκάνησα τίθενται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» από 26 έως 29 Οκτωβρίου λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κινδύνου πλημμυρών.
  • Η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Ρόδο και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα το επόμενο διάστημα.
  • Ο Δήμος Ρόδου ενεργοποίησε μέτρα πολιτικής προστασίας και καλεί κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
  • Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία με συσσωρευμένα νερά και τήρηση των αποκλεισμών δρόμων και οδηγιών των αρχών.
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Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» (Red Code) θα είναι από σήμερα Δευτέρα, 26/10, έως και την Πέμπτη, 29/10, τα Δωδεκάνησα, λόγω έντονων βροχοπτώσεων και υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο χρονικό διάστημα στο νησί τη Ρόδου αλλά και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα.

Με απόφαση του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, τα νησιά μπαίνουν σε κατάσταση κινητοποίησης και καλούνται κάτοικοι και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στα σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί νερά, ενώ ζητείται να τηρούνται οι αποκλεισμοί δρόμων και οι υποδείξεις των υπηρεσιών.

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