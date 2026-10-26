Καιρός: Σε «Red Code» εννιά περιοχές ενόψει της κακοκαιρίας και των μετακινήσεων της 28ης Οκτωβρίου

Snapshot Εννιά περιοχές της Ελλάδας τέθηκαν σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από 26 έως 29 Οκτωβρίου λόγω επικείμενης κακοκαιρίας με έντονες βροχές και καταιγίδες.

Οι περιοχές σε Red Code περιλαμβάνουν Περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Αττικής, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, με την Αττική και το Βόρειο Αιγαίο σε προληπτική κινητοποίηση λόγω προηγούμενων βροχοπτώσεων.

Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και οι επιχειρησιακοί φορείς, όπως το Πυροσβεστικό Σώμα και οι Ένοπλες Δυνάμεις, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και έκτακτων αναγκών.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις, να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και να αποφεύγουν επικίνδυνες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένες οδηγίες προστασίας δόθηκαν για περιπτώσεις κεραυνών, πλημμυρών και χαλαζόπτωσης, με έμφαση στην αποφυγή επικίνδυνων σημείων και τη σωστή συμπεριφορά σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Snapshot powered by AI

Συνεδρίασε σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, για την επιδείνωση του καιρού και την προετοιμασία του μηχανισμού για την αντιμετώπιση των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων.

Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, μετά την έκδοση του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Κατά τη συνεδρίαση, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης και κατάλληλης προετοιμασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με βάση τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων για την εξέλιξη των φαινομένων και τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν. Τόνισε ότι απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα των επιχειρησιακών δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και συνολικά του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες μετακινήσεις των πολιτών ενόψει του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου:

α. Για σήμερα Δευτέρα, τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα σημειωθούν ως αργά το βράδυ στα Δωδεκάνησα, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια.

β. Για αύριο Τρίτη η κακοκαιρία θα παρουσιάσει ύφεση, ωστόσο θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Προσοχή χρειάζεται στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες.

γ. Για την Τετάρτη αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Βόρειες Σποράδες, την Ανατολική Στερεά (Φθιώτιδα, Βοιωτία), την Εύβοια και την Σκύρο.

Επομένως, με βάση το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και τη γνωμοδότηση της επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, τις ακόλουθες περιοχές:

Τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Την Περιφέρεια Αττικής.

Τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ανακοίνωσή του για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αποφασίστηκε η υπαγωγή τους σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για προληπτικούς λόγους. Η απόφαση, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στις συγκεκριμένες περιοχές από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, με στόχο την έγκαιρη ενεργοποίηση του μηχανισμού, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την υλοποίηση των αναγκαίων προληπτικών μέτρων.

Παράλληλα σημειώνεται ότι στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Επιπλέον, κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

Πυροσβεστικό Σώμα: Τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα, βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί.

Τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα, βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: Έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη έγκαιρης και συνεχούς ενημέρωσης των πολιτών για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας.

Έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη έγκαιρης και συνεχούς ενημέρωσης των πολιτών για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας. Ένοπλες Δυνάμεις, Ελληνική Αστυνομία και Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή: Βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, όπου απαιτηθεί.

Βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, όπου απαιτηθεί. Περιφέρειες, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και ΕΚΑΒ: Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι επιχειρησιακοί μηχανισμοί τους βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση παρέμβαση σε περίπτωση προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

«Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την ενημέρωσή τους σχετικά με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και τον συντονισμό της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τέλος, όπως επισημαίνεται, οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων φαινομένων.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο Τρίτη.

Βροχές και καταιγίδες έως και την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια τριών ημερών, τουλάχιστον έως και την Τετάρτη (28/10).

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα

α) Στα Δωδεκάνησα έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στις Σποράδες και την Εύβοια (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στην Αττική από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο (27/10)

Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Τετάρτη (28/10)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Αττική από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Εκ νέου συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για τα επικείμενα έντονα καιρικά φαινόμενα

Συστάσεις εκ νέου απευθύνει στους πολίτες η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γραμματεία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες :

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο, διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

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