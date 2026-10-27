Δωδεκάνησα: Ακυρώνονται όλες οι μαθητικές παρελάσεις λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Snapshot Ακυρώθηκαν όλες οι μαθητικές παρελάσεις στα Δωδεκάνησα για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και κινδύνου πλημμυρών.

Η ΕΜΥ εξέδωσε κόκκινο συναγερμό (Red Code) για τα Δωδεκάνησα και άλλες περιοχές, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου έκλεισαν όλες οι σχολικές μονάδες στην Κω λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε αυξημένη ετοιμότητα των δυνάμεων πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικού σώματος ενόψει της εθνικής επετείου και των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τέθηκαν επιπλέον οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου έως τις 29 Οκτωβρίου για προληπτικούς λόγους. Snapshot powered by AI

Λόγω επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, αποφασίστηκε να ακυρωθούν όλες οι μαθητικές παρελάσεις στα νησιά, αύριο Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοίνωσε ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Μηνάς Παπαδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, η απόφαση ελήφθη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, καθώς τα Δωδεκάνησα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με κόκκινη προειδοποίηση για αύριο, Τετάρτη.

Σημειώνεται ότι σήμερα, Τρίτη, όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικής και γενικής αγωγής, όπως και οι μονάδες Προσχολικής Αγωγής στο νησί της Κω, έμειναν κλειστές μετά από απόφαση του δημάρχου, Θεοδόση Νικηταρά, λόγω επικίνδυνων φαινομένων.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ αναβαθμίστηκε, θέτοντας τα Δωδεκάνησα σε κόκκινο συναγερμό για την Τετάρτη 28/10.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα (27/10)

α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Τετάρτη (28/10)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην Αττική από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σε «Red Code» 9 περιοχές

Συνεδρίασε χθες Δευτέρα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, για την επιδείνωση του καιρού και την προετοιμασία του μηχανισμού για την αντιμετώπιση των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων.

Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, μετά την έκδοση του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Κατά τη συνεδρίαση, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης και κατάλληλης προετοιμασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με βάση τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων για την εξέλιξη των φαινομένων και τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν. Τόνισε ότι απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα των επιχειρησιακών δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και συνολικά του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες μετακινήσεις των πολιτών ενόψει του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου:

– Για σήμερα Τρίτη η κακοκαιρία θα παρουσιάσει ύφεση, ωστόσο θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Προσοχή χρειάζεται στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες.

– Για την Τετάρτη αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Βόρειες Σποράδες, την Ανατολική Στερεά (Φθιώτιδα, Βοιωτία), την Εύβοια και την Σκύρο.

Επομένως, με βάση το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και τη γνωμοδότηση της επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, τις ακόλουθες περιοχές:

Τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Την Περιφέρεια Αττικής.

Τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ανακοίνωσή του για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αποφασίστηκε η υπαγωγή τους σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για προληπτικούς λόγους.

Η απόφαση, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στις συγκεκριμένες περιοχές από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, με στόχο την έγκαιρη ενεργοποίηση του μηχανισμού, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την υλοποίηση των αναγκαίων προληπτικών μέτρων.

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