28η Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μεταφοράς κατά τις μαθητικές παρελάσεις

Snapshot Την 28η Οκτωβρίου θα υπάρξουν τροποποιήσεις δρομολογίων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Λεκανοπέδιο Αττικής λόγω μαθητικών παρελάσεων.

Τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ θα αλλάξουν προσωρινά βάσει εντολών της Τροχαίας και της ΕΛ.ΑΣ., με κλειστούς δρόμους έως το μεσημέρι.

Ο σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει από τις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση λόγω της κεντρικής μαθητικής παρέλασης.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στις γραμμές τραμ 6 και 7, με αποκατάσταση της κυκλοφορίας μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων.

Οι ακριβείς ώρες και λεπτομέρειες των αλλαγών θα ανακοινωθούν από τον ΟΑΣΑ και την ΕΛ.ΑΣ. Snapshot powered by AI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Μαθητικές παρελάσεις διοργανώνονται από το πρωί σε κεντρικούς δρόμους και πλατείες, με τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ να τροποποιούνται προσωρινά, κατόπιν υποδείξεων της Τροχαίας και εντολών της ΕΛ.ΑΣ.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές δρομολογίων και οι κλειστοί δρόμοι αναμένεται να διατηρηθούν έως το μεσημέρι, που θα λήξουν οι μαθητικές παρελάσεις.

Τι θα γίνει με μετρό και τραμ

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» αναμένεται να κλείσει στις 08:00, λόγω της κεντρικής μαθητικής παρέλασης, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Παράλληλα, αλλαγές αναμένονται και στο τραμ, στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» και στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά».

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Οι ακριβείς αλλαγές στα δρομολόγια και οι ώρες εφαρμογής τους θα επιβεβαιωθούν από τις επίσημες ανακοινώσεις του ΟΑΣΑ και της ΕΛ.ΑΣ.

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