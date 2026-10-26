28η Οκτωβρίου: Πού και τι ώρα θα δείτε ζωντανά τη στρατιωτική παρέλαση

Snapshot Η μετάδοση θα υποστηριχθεί από 24 κάμερες διαφόρων τύπων, δύο γερανούς και τρία drones για πολυδιάστατη κάλυψη.

Ειδικές κάμερες θα τοποθετηθούν σε πλωτά μέσα, άρματα μάχης, κράνη στελεχών, ελικόπτερα και αεροσκάφη για μοναδικές οπτικές γωνίες.

Την παραγωγή αναλαμβάνουν τεχνικοί της ΕΡΤ3 και του ΕΡΤnews με στόχο ολοκληρωμένη τηλεοπτική κάλυψη της εθνικής επετείου.

Τη σκηνοθεσία έχουν οι Γιώργος Μπότσος και Σπύρος Δαγκλής, ενώ την περιγραφή θα κάνει ο Νίκος Λαδιανός. Snapshot powered by AI

Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ3, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί.

Η ΕΡΤ προετοιμάζει μια εκτεταμένη τηλεοπτική κάλυψη, αξιοποιώντας σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένα συνεργεία. Για τη μετάδοση θα χρησιμοποιηθούν συνολικά 24 κάμερες διαφορετικών τύπων, μεταξύ των οποίων σταθερές, φορητές, τροχήλατες και minicam, καθώς και δύο γερανοί και τρία drones.

Παράλληλα, ειδικές κάμερες θα καταγράφουν στιγμιότυπα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, με εξοπλισμό τοποθετημένο σε πλωτά μέσα, άρματα μάχης, κράνη στελεχών που θα παρελάσουν, αλλά και σε ελικόπτερα και αεροσκάφη. Με αυτόν τον τρόπο, οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τόσο την εξέλιξη της παρέλασης όσο και εικόνες από το εσωτερικό και το εξωτερικό των πτητικών μέσων.

Στην παραγωγή θα συμμετάσχουν τεχνικοί της ΕΡΤ3 και του ΕΡΤnews, με στόχο μια ολοκληρωμένη τηλεοπτική μετάδοση που θα αναδεικνύει τον παλμό και τη σημασία της εθνικής επετείου.

Τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει οι Γιώργος Μπότσος και Σπύρος Δαγκλής, ενώ την περιγραφή θα κάνει ο Νίκος Λαδιανός.

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