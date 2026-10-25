28η Οκτωβρίου: 5 κοντινές εξορμήσεις από την Αθήνα για φθινοπωρινή αλλαγή

Ιδανικές προτάσεις για μονοήμερες διαδρομές που συνδυάζουν φθινοπωρινά τοπία και αυθεντικές τοπικές γεύσεις

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

28η Οκτωβρίου: 5 κοντινές εξορμήσεις από την Αθήνα για φθινοπωρινή αλλαγή
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  • Η 28η Οκτωβρίου προσφέρεται για κοντινές εξορμήσεις από την Αθήνα με ήπιες φθινοπωρινές θερμοκρασίες και φυσική ομορφιά.
  • Το Ναύπλιο προσφέρει ιστορικά μνημεία όπως το Παλαμήδι και παραδοσιακά τοπικά πιάτα όπως γκόγκες και κατσικάκι στη γάστρα.
  • Η Ορεινή Κορινθία συνδυάζει φυσικά τοπία όπως τη Λίμνη Δόξα με παραδοσιακή τοπική κουζίνα, όπως αγριογούρουνο στιφάδο και γλυκό κουταλιού τριαντάφυλλο.
  • Η Αράχωβα και οι Δελφοί συνδυάζουν αρχαιολογικούς χώρους παγκόσμιας σημασίας με παραδοσιακά φαγητά όπως φορμαέλα Αράχωβας και κοντοσούβλι.
  • Η Χαλκίδα και η Στενή Ευβοίας προσφέρουν πεζοπορία στη Δίρφη, παρατήρηση του φαινομένου του Ευρίπου και γαστρονομικές επιλογές από θαλασσινά έως ορεινά κρέατα.
  • Ο Πόρος αποτελεί γαλήνια φθινοπωρινή απόδραση με ιστορικά σημεία, παραθαλάσσια ταβερνάκια και τοπικά γλυκά όπως τα αμυγδαλωτά με ανθόνερο.
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Η αργία της 28ης Οκτωβρίου προσφέρεται για μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα. Οι ήπιες θερμοκρασίες του φθινοπώρου, τα χρυσαφένια χρώματα στη φύση και το γλυκό φως του Οκτωβρίου συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για κοντινές εξορμήσεις από την Αθήνα, μέσα από πέντε ξεχωριστές διαδρομές που συνδυάζουν ιστορία, τοπία και τοπική γαστρονομία.

Ναύπλιο: Φθινοπωρινή αρχοντιά στην Αργολίδα

Η πρώτη πρωτεύουσα του νεότερου ελληνικού κράτους διατηρεί μια απαράμιλλη κομψότητα. Η ανάβαση στο επιβλητικό Παλαμήδι προσφέρει πανοραμική θέα στον Αργολικό Κόλπο, ενώ στο ιστορικό κέντρο δεσπόζουν η Πλατεία Συντάγματος, το Βουλευτικό και το Αρχαιολογικό Μουσείο, με τον περίπατο να ολοκληρώνεται στην παραλιακή οδό της Αρβανιτιάς, κάτω από την Ακροναυπλία. Στα ταβερνάκια της περιοχής αξίζει να δοκιμάσετε «γκόγκες» (παραδοσιακά ζυμαρικά με καυτό βούτυρο και μυζήθρα), γκιουλμπάσι στη λαδόκολλα και ντόπιο κατσικάκι στη γάστρα.

Ορεινή Κορινθία: Στα ελατοδάση της Ζήρειας και τη Λίμνη Δόξα

Μια ανάσα από την πρωτεύουσα, η περιοχή αποτελεί τον απόλυτο ορεινό προορισμό. Η τεχνητή Λίμνη Δόξα, σε υψόμετρο 900 μέτρων, περιβάλλεται από πυκνά δάση, με το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου να ξεχωρίζει στην άκρη της, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η ιστορική Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού με καθηλωτική θέα. Η βόλτα ολοκληρώνεται στα πετρόκτιστα Τρίκαλα Κορινθίας, όπου οι επισκέπτες μπορούν να γευτούν αγριογούρουνο στιφάδο, παϊδάκια, χωριάτικες πίτες, γίγαντες Φενεού και το περίφημο γλυκό κουταλιού τριαντάφυλλο των μοναχών.

Αράχωβα και Δελφοί: Ιστορία και ορεινή γοητεία

Πρόκειται για έναν μοναδικό συνδυασμό μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας και κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας στον Παρνασσό. Πρώτη στάση αποτελεί ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, ο «ομφαλός της γης», με τον Ναό του Απόλλωνα και το Αρχαίο Θέατρο. Η ημέρα συνεχίζεται στην Αράχωβα για περίπατο στα γραφικά σοκάκια και τον Βράχο της Ώρας. Στο τραπέζι πρωταγωνιστεί η ψητή ή τηγανητή φορμαέλα Αράχωβας με ντόπιο μπρούσκο κρασί, το κοντοσούβλι, το κοκορέτσι και οι παραδοσιακοί εργολάβοι.

Χαλκίδα και Στενή Ευβοίας: Από τον Εύριπο στη Δίρφυ

Αυτή η διαδρομή προσφέρει εντυπωσιακές εναλλαγές χωρίς την ανάγκη ακτοπλοϊκής μετακίνησης. Στη Χαλκίδα, οι ταξιδιώτες μπορούν να παρατηρήσουν το μοναδικό φαινόμενο της αλλαγής κατεύθυνσης των υδάτων από τη συρταρωτή γέφυρα, πριν ανηφορίσουν στη Στενή Ευβοίας για πεζοπορία στα πλατανόδαση και τα τρεχούμενα νερά της Δίρφυος. Οι γαστρονομικές επιλογές κυμαίνονται από φρέσκα θαλασσινά και οστρακοειδή στην προκυμαία της Χαλκίδας, μέχρι ορεινή «τυρόπιτα κουρκούτι», κοντοσούβλι και προβατίνα στα κάρβουνα στη Στενή.

Πόρος: Γαλήνια φθινοπωρινή απόδραση στον Σαρωνικό

Για όσους αναζητούν την ηρεμία της θάλασσας, ο Πόρος προσφέρει έναν διαφορετικό, ατμοσφαιρικό ρυθμό. Η περιήγηση περιλαμβάνει τον αμφιθεατρικό οικισμό, την ανηφορική διαδρομή προς το ιστορικό Ρολόι με τη μαγευτική θέα στον δίαυλο, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το αντικρινό Λεμονοδάσος στον Γαλατά. Στα ταβερνάκια δίπλα στο κύμα προσφέρονται φρέσκα ψάρια, γαριδομακαρονάδες και χταποδοκεφτέδες, ενώ η απόδραση κλείνει ιδανικά με τα περίφημα αμυγδαλωτά Πόρου με ανθόνερο.

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