Τέσσερις εναλλακτικές λίμνες για μια μαγευτική φθινοπωρινή απόδραση

Από τη ρομαντική γοητεία της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας μέχρι τα επιβλητικά τοπία της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου

Ζωή Μακρυγιάννη

Τέσσερις εναλλακτικές λίμνες για μια μαγευτική φθινοπωρινή απόδραση
TRAVEL
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  • Η λίμνη Παμβώτιδα στα Ιωάννινα προσφέρει φθινοπωρινή ατμόσφαιρα με πρωινή ομίχλη και παραλίμνιους περιπάτους, καθώς και επίσκεψη στο Νησάκι της Λίμνης με ιστορικά αξιοθέατα.
  • Η λίμνη Ορεστιάδα στην Καστοριά χαρακτηρίζεται από πλούσια χρωματιστά πλατανοδάση και προσφέρει πεζοπορία ή ποδηλασία με πολιτιστικά σημεία όπως η Μονή Παναγίας Μαυριώτισσας και το Σπήλαιο του Δράκου.
  • Η Λίμνη Κρεμαστών, η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας, ξεχωρίζει για το φυσικό τοπίο με νησάκια και καταπράσινες ακτές και προσφέρει οργανωμένες βαρκάδες και δραστηριότητες όπως καγιάκ και πεζοπορία.
  • Η Λίμνη Στυμφαλία στην Ορεινή Κορινθία αποτελεί προστατευόμενο υγρότοπο με πλούσια ορνιθοπανίδα, μυθολογικό ενδιαφέρον και περιβαλλοντικό μουσείο που προσφέρει εκπαιδευτικές και φυσιολατρικές εμπειρίες.
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Το φθινόπωρο είναι αναμφισβήτητα η εποχή της λίμνης. Το χρυσαφένιο φως, τα πεσμένα φύλλα, η πρωινή ομίχλη και η απόλυτη ηρεμία της φύσης συνθέτουν ένα σκηνικό που ηρεμεί τις αισθήσεις και καλεί για διήμερα γεμάτα εικόνες, περιπάτους και τοπικές γεύσεις.

Αν αναζητάτε μια διαφορετική εξόρμηση μακριά από τα συνηθισμένα, τέσσερις ελληνικές λίμνες αποτελούν τους ιδανικούς προορισμούς για τη φθινοπωρινή σας απόδραση.

Λίμνη Παμβώτιδα (Ιωάννινα): Αριστοκρατική αύρα και θρύλοι στην Ήπειρο

Η λίμνη των Ιωαννίνων, η θρυλική Παμβώτιδα, αποτελεί την «καρδιά» της ηπειρώτικης πρωτεύουσας και έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς προορισμούς της Ελλάδας. Το φθινόπωρο, όταν η υγρασία και η πρωινή ομίχλη αγκαλιάζουν τα νερά της, το τοπίο αποκτά μια σχεδόν κινηματογραφική ομορφιά.

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Η λίμνη Παμβωτίδα στα Ιωάννινα

Unsplash

Τι να κάνετε: Κάντε τον παραλίμνιο περίπατο κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια, απολαμβάνοντας τον καφέ σας με θέα τα ήρεμα νερά. Πάρτε το καραβάκι για το γραφικό Νησάκι της Λίμνης -ένα από τα ελάχιστα κατοικημένα νησιά λιμνών στον κόσμο χωρίς όνομα- περπατήστε στα πλακόστρωτα σοκάκια του, επισκεφθείτε το Μουσείο Αλή Πασά και δοκιμάστε παραδοσιακά βατραχοπόδαρα και τοπικά γλυκά (όπως σιροπιαστό μπακλαβά).

Λίμνη Ορεστιάδα (Καστοριά): Η αρχόντισσα της Δυτικής Μακεδονίας

Η Καστοριά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λίμνη της, την Ορεστιάδα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο Φυσικού Κάλλους. Το φθινόπωρο τα πλατανοδάση και οι καλαμιώνες γύρω από τη λίμνη παίρνουν όλες τις αποχρώσεις του κόκκινου και του κίτρινου, καθιστώντας την έναν από τους πιο φωτογραφικούς προορισμούς της χώρας.

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Η Λίμνη Ορεστιάδα στην Καστοριά

Unsplash

Τι να κάνετε: Ο μικρός γύρος της λίμνης (μια παραλίμνια διαδρομή περίπου 7 χιλιομέτρων κάτω από τα δέντρα) είναι ιδανικός για πεζοπορία ή ποδηλασία. Στη διαδρομή θα συναντήσετε την ιστορική Μονή Παναγίας Μαυριώτισσας και το εντυπωσιακό Σπήλαιο του Δράκου. Μην παραλείψετε να εξερευνήσετε την παραδοσιακή συνοικία Ντολτσό με τα επιβλητικά αρχοντικά και να παρατηρήσετε τους ερωδιούς, τις πάπιες και τους κύκνους που ζουν στη λίμνη.

Λίμνη Κρεμαστών (Ευρυτανία & Αιτωλοακαρνανία): Το επιβλητικό «φιορδ» της ηπειρωτικής Ελλάδας

Για όσους αναζητούν την απόλυτη επαφή με την άγρια φύση, η Λίμνη Κρεμαστών -η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας- αποτελεί μια αποκάλυψη. Δημιουργήθηκε τη δεκαετία του '60 από τη ζεύξη των ποταμών Αχελώου, Αγραφιώτη και Ταυρωπού, δημιουργώντας ένα μοναδικό ανάγλυφο με δεκάδες καταπράσινα νησάκια και δαντελωτές ακτές που θυμίζουν σκανδιναβικό φιορδ.

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Η Λίμνη Κρεμαστών

visitkarpenissi.gr

Τι να κάνετε: Η διαδρομή γύρω από τη λίμνη προσφέρει συγκλονιστική θέα, με αποκορύφωμα τη Γέφυρα της Επισκοπής και τη Γέφυρα Τέμπλας. Το φθινόπωρο πραγματοποιούνται οργανωμένες βαρκάδες που επιτρέπουν στους επισκέπτες να περιηγηθούν ανάμεσα στα στενά περάσματα και τα βραχώδη νησάκια, ενώ η περιοχή ενδείκνυται για εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως καγιάκ και πεζοπορία στα γύρω ορεινά χωριά των Αγράφων.

Λίμνη Στυμφαλία (Ορεινή Κορινθία): Μυθολογία, προστατευόμενος υγρότοπος και ηρεμία

Σκαρφαλωμένη σε υψόμετρο περίπου 600 μέτρων στο οροπέδιο της Κορινθίας, η Στυμφαλία είναι μια μυστικιστική λίμνη, διάσημη από τον έκτο άθλο του Ηρακλή με τις Στυμφαλίδες Όρνιθες. Αποτελεί έναν σπάνιο ορεινό υγρότοπο, ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000, καθώς φιλοξενεί εκατοντάδες είδη πουλιών.

ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ .ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Η Λίμνη Στυμφαλία

Eurokinissi

Τι να κάνετε: Επισκεφθείτε το εξαιρετικό Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, το οποίο προσφέρει πανοραμική θέα στη λίμνη και διαδραστικά εκθέματα για την οικολογία της περιοχής. Περπατήστε στα σηματοδοτημένα μονοπάτια γύρω από τις καλαμιές, ανακαλύψτε τα ερείπια της Αρχαίας Στυμφάλου και της μεσαιωνικής Μονής Ζαρακά, και συνδυάστε την επίσκεψη με στάση στα γραφικά ορεινά χωριά της περιοχής (όπως η Καστανιά) για παραδοσιακό φαγητό.

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