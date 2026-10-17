Στους πρόποδες των κορυφών: 4 ορεινοί προορισμοί για τα πιο ζεστά φθινοπωρινά και χειμερινά τριήμερα

Τα χωριά που είναι χτισμένα στις πλαγιές και τους πρόποδες των βουνών προσφέρουν την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη φύση, την παράδοση και την άνεση

Ζωή Μακρυγιάννη

Στους πρόποδες των κορυφών: 4 ορεινοί προορισμοί για τα πιο ζεστά φθινοπωρινά και χειμερινά τριήμερα
TRAVEL
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  • Τα χωριά στις πλαγιές των ελληνικών βουνών προσφέρουν ισορροπία μεταξύ φύσης, παράδοσης και άνεσης για φθινοπωρινές και χειμερινές αποδράσεις.
  • Η Λίμνη Πλαστήρα και τα Άγραφα εντυπωσιάζουν με τη φυσική ομορφιά και προσφέρουν πεζοπορίες, βόλτες και γαστρονομικές εμπειρίες σε παραδοσιακές ταβέρνες.
  • Η Αρκαδία και το Μαίναλο συνδυάζουν ιστορικά μονοπάτια, παραδοσιακούς οικισμούς και το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, με επιλογές για πεζοπορία και τοπική κουζίνα.
  • Τα Ζαγοροχώρια και η Τύμφη προσφέρουν αυθεντική ηπειρώτικη παράδοση, παραδοσιακή αρχιτεκτονική και φυσικά τοπία, όπως το φαράγγι του Βίκου.
  • Ο Παρνασσός και η Αμφίκλεια αποτελούν ζωντανά χωριά με ιστορία, μουσεία και καταπράσινα μονοπάτια, παρέχοντας εναλλακτικές δραστηριότητες και παραδοσιακή φιλοξενία.
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Καθώς η θερμοκρασία πέφτει και η φύση φοράει τα γήινα χρώματά της, οι παρυφές των μεγάλων ελληνικών βουνών γίνονται το ιδανικό καταφύγιο για σύντομες αποδράσεις. Δεν χρειάζεται να ανέβεις στις χιονισμένες κορυφές για να ζήσεις την αυθεντική χειμερινή εμπειρία. Τα χωριά που είναι χτισμένα στις πλαγιές και τους πρόποδες προσφέρουν την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη φύση, την παράδοση και την άνεση, αποτελώντας ιδανική βάση για εξορμήσεις Σαββατοκύριακου.

Λίμνη Πλαστήρα και Άγραφα: Η μαγεία των νερών και του δάσους

ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ(EUROKINISSI/ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ)

Ο ήλιος ανατέλλει σε ένα παγωμένο πρωινό στη λίμνη Πλαστήρα

Eurokinissi

Ξεκινώντας από τη Λίμνη Πλαστήρα και τα χωριά στις παρυφές των Αγράφων, όπως το Νεοχώρι και η Κερασιά, το τοπίο μαγεύει με την άγρια ομορφιά του. Τα Άγραφα ορθώνονται επιβλητικά πάνω από τα νερά, δημιουργώντας ένα σκηνικό μοναδικής ηρεμίας, ενώ τα πυκνά δάση γύρω από τη λίμνη αλλάζουν διαρκώς αποχρώσεις καθώς προχωράει ο χειμώνας. Ένα τριήμερο εδώ γεμίζει με απολαυστικές βόλτες γύρω από τη λεκάνη της λίμνης, στάσεις στο εντυπωσιακό φράγμα με την πανοραμική θέα, και πεζοπορία σε εύκολα, καταπράσινα μονοπάτια μέσα στο δάσος της Τσαρδάκης. Μπορείς επίσης να επισκεφθείς τον τοπικό βοτανικό κήπο και να δοκιμάσεις αυθεντικές γεύσεις στις παραδοσιακές ταβέρνες της Κερασιάς. Η διαμονή σε ζεστούς ξενώνες φτιαγμένους από πέτρα και ξύλο, δίπλα σε αναμμένα τζάκια, ολοκληρώνεται με πλούσια γεύματα που περιλαμβάνουν κυνήγι, πίτες με χειροποίητο τραγανό φύλλο και τοπικά κρεατικά παραγωγής της περιοχής.

Αρκαδία και Μαίναλο: Κλασική ομορφιά και ιστορικά μονοπάτια

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-Ιδανικος προορισμος για διακοπες//ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Η Δημητσάνα

Eurokinissi

Στην καρδιά της Πελοποννήσου, η Αρκαδία υποδέχεται τους ταξιδιώτες με τη Δημητσάνα και τη Στεμνίτσα να αγναντεύουν επιβλητικά τις βαθιές, μυστηριώδεις χαράδρες του Λούσιου ποταμού. Η περιοχή αυτή αποπνέει μια κλασική, διαχρονική ομορφιά που ταιριάζει απόλυτα στις κρύες μέρες του χρόνου. Εδώ μπορείς να χαθείς περπατώντας στα καλντερίμια των παραδοσιακών οικισμών, να εξερευνήσεις το εξαιρετικό Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης που αναδεικνύει την προβιομηχανική παράδοση, και να απολαύσεις τον καφέ σου στην παραδοσιακή πετρόχτιστη πλατεία. Για τους πιο δραστήριους, τα μονοπάτια του περίφημου Menalon Trail προσφέρουν εξαιρετικές διαδρομές μέσα στη φύση, ενώ οι ιστορικές μονές του Φιλοσόφου και του Προδρόμου, κρεμαστές στα απόκρημνα βράχια πάνω από το ποτάμι, χαρίζουν εικόνες που κόβουν την ανάσα. Το βράδυ, οι φιλόξενοι πέτρινοι ξενώνες και οι γραφικές ταβέρνες με τον παραδοσιακό κόκορα κρασάτο, τις τοπικές χυλοπίτες και τα ντόπια τυριά κλείνουν ιδανικά την ημέρα.

Ζαγοροχώρια και Τύμφη: Ατμοσφαιρική ηπειρώτικη παράδοση

ΠΑΠΙΓΚΟ.ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Η Δρακόλιμνη της Τύμφης

Eurokinissi

Στην άγρια και μαγευτική καρδιά της Ηπείρου, τα Ζαγοροχώρια είναι χτισμένα αμφιθεατρικά στις παρυφές του ορεινού όγκου της Τύμφης, χαρίζοντας μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και αυθεντικές ορεινές εμπειρίες στην Ελλάδα. Χωριά όπως η Αρίστη και το Πάπιγκο διατηρούν ακέραιη την παραδοσιακή ηπειρώτικη αρχιτεκτονική με την πέτρα να κυριαρχεί παντού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σου, μπορείς να θαυμάσεις τη μοναδική θέα από τα ιστορικά πέτρινα γεφύρια που οργώνουν τα ποτάμια, να περπατήσεις δίπλα στις φυσικές πισίνες στις Κολυμπήθρες ανάμεσα στο Μεγάλο και το Μικρό Πάπιγκο, και να ατενίσεις το εντυπωσιακό φαράγγι του Βίκου από τη διάσημη θέση Οξιά. Η εμπειρία ολοκληρώνεται στα παραδοσιακά καφενεία και τα εστιατόρια των χωριών, όπου μπορείς να γευτείς ζεστές, χειροποίητες πίτες με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι, αρωματικές μανιταρόσουπες και παραδοσιακά πηγμένα τοπικά εδέσματα.

Παρνασσός και Αμφίκλεια: Ζωντανά χωριά με πλούσια ιστορία

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Η Αμφίκλεια

onparnassos.gr

Αντί για τα πιο γνωστά και πολυσύχναστα χιονοδρομικά κέντρα, οι βόρειες και ανατολικές παρυφές του Παρνασσού κρύβουν ζωντανά, αυθεντικά χωριά με πλούσια ιστορία, τεράστια πλατάνια και άφθονα τρεχούμενα νερά. Με επίκεντρο την Αμφίκλεια και την Τιθορέα, η περιοχή αυτή προσφέρει μια εξαιρετική εναλλακτική για χαλαρές αλλά γεμάτες δραστηριότητες εξορμήσεις. Ένα τριήμερο εκεί γεμίζει με όμορφες βόλτες στην Άνω Πόλη της Αμφίκλειας, επίσκεψη στο μοναδικό Μουσείο Άρτου που παρουσιάζει την παράδοση του ψωμιού, και χαλαρό καφέ στην κεντρική πλατεία κάτω από τα αιωνόβια δέντρα. Στη συνέχεια, η εξερεύνηση της ιστορικής Τιθορέας και η πεζοπορία στο καταπράσινο φαράγγι του Καχάλα με τους κρυστάλλινους καταρράκτες προσφέρουν μια μοναδική επαφή με τη φύση. Οι τοπικές ταβέρνες της περιοχής σε περιμένουν με εκλεκτά ντόπια κρέατα στη σούβλα, παραδοσιακές πίτες και ζεστή φιλοξενία που σε κάνει να νιώθεις αμέσως σαν στο σπίτι σου.

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