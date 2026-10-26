Από τις φλόγες στη γαλανόλευκη: Συγκίνηση για τον Στέφανο που θα γίνει σημαιοφόρος την 28η Οκτωβρίου

Snapshot Ο Στέφανος, που πριν δέκα χρόνια διασώθηκε από πυροσβέστη μετά από σοβαρά εγκαύματα σε φωτιά, θα είναι σημαιοφόρος στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Γιάννουλη.

Η μητέρα του, Δήμητρα, που τον στήριξε αδιάκοπα κατά τη διάρκεια της μακράς ανάρρωσης και των πολλαπλών θεραπειών, θα τον συνοδεύσει στην παρέλαση.

Η πυρκαγιά του 2016 προκλήθηκε από αναμμένο κερί σε διαμέρισμα χωρίς ηλεκτροδότηση λόγω οικονομικών δυσκολιών της οικογένειας.

Ο πυροσβέστης Ηλίας Αρβυθάς έσωσε τον Στέφανο, τραυματίζοντας ελαφρά τον εαυτό του, και η οικογένεια διατηρεί ζωντανή τη σχέση ευγνωμοσύνης μαζί του.

Η συμμετοχή του Στέφανου στην παρέλαση αντιπροσωπεύει μια δεκαετία αγώνα, επιμονής και αποκατάστασης μετά από μια δραματική εμπειρία ζωής. Snapshot powered by AI

Πριν από δέκα χρόνια, μια μητέρα αγωνιούσε για τη ζωή του παιδιού της, που είχε ανασυρθεί με σοβαρά εγκαύματα από ένα φλεγόμενο διαμέρισμα στη Λάρισα. Σήμερα, η ίδια γυναίκα ετοιμάζεται να σταθεί ξανά στο πλευρό του γιου της, αυτή τη φορά όχι έξω από μια μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά σε μια παρέλαση, για να τον καμαρώσει να κρατά την ελληνική σημαία.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ο Στέφανος, έφηβος πλέον, θα είναι σημαιοφόρος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Γιάννουλης, στη Λάρισα, έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του, Δήμητρα, η οποία θα τον συνοδεύσει στην παρέλαση.

Για τους περισσότερους θα είναι ένας μαθητής που κρατά με περηφάνια τη γαλανόλευκη. Για όσους όμως γνωρίζουν την ιστορία του, αυτή η εικόνα θα συμβολίζει μια δεκαετία γεμάτη αγώνα, δοκιμασίες και δύναμη ψυχής.

Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας του

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η μητέρα του Στέφανου. Η κ. Δήμητρα θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους ανθρώπους που είχαν παρακολουθήσει την περιπέτεια του παιδιού της και είχαν συγκινηθεί από τη διάσωσή του.

«Καλησπέρα σας, είμαι η μαμά του μικρού Στέφανου που η κ. Παύλου δημοσίευσε την ανάρτησή μου για το ευχαριστώ στον πυροσβέστη που τον έσωσε. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα ευχάριστο γεγονός που αφορά τον Στέφανο και πιστεύω θα χαρείτε κι εσείς», ανέφερε σε μήνυμα που έστειλε στο τοπικό μέσο onlarissa.

Στη συνέχεια ανακοίνωσε: «Ο Στέφανος πηγαίνει στο Ειδικό Δημοτικό Γιάννουλης και τώρα στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου που θα γίνει στη Γιάννουλη θα είναι σημαιοφόρος και θα τον συνοδεύσω εγώ».

Πίσω από αυτές τις λέξεις βρίσκεται η μεγάλη χαρά μιας μητέρας που έχει σταθεί ακούραστα δίπλα στο παιδί της, από τις πιο δύσκολες ημέρες της ζωής του μέχρι σήμερα.

Η πυρκαγιά του 2016 που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή

Ήταν 23 Νοεμβρίου 2016 όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου, στην οδό Μανδηλαρά, στο κέντρο της Λάρισας.

Η οικογένεια αντιμετώπιζε τότε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ενώ στο σπίτι είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο κερί το οποίο χρησιμοποιούνταν για φωτισμό.

Ο Στέφανος, ηλικίας περίπου τεσσάρων ετών τότε, βρισκόταν στο καροτσάκι του όταν οι φλόγες άρχισαν να εξαπλώνονται στο διαμέρισμα.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές.

Μέσα στους καπνούς και στις φλόγες, ο πυροσβέστης Ηλίας Αρβυθάς μπήκε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το παιδί, κατάφερε να το απελευθερώσει από το καροτσάκι του και το πήρε στην αγκαλιά του, απομακρύνοντάς το από το φλεγόμενο διαμέρισμα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο ίδιος υπέστη ελαφρύ έγκαυμα, ενώ το μικρό αγόρι είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Η διάσωση του Στέφανου είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς η επέμβαση του πυροσβέστη αποδείχθηκε καθοριστική για τη ζωή του.

Η μάχη στην Εντατική και τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησανΜετά τη διάσωσή του, ο Στέφανος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Ακολούθησε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος, με τους γιατρούς να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την αποκατάσταση της υγείας του.

Τα επόμενα χρόνια, ο Στέφανος χρειάστηκε να υποβληθεί σε επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες αποκατάστασης.

Στο πλευρό του βρισκόταν διαρκώς η μητέρα του, η οποία, παράλληλα με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένεια, συνέχισε να αγωνίζεται για τη φροντίδα και τις ανάγκες του παιδιού της.

Η καθημερινότητά τους άλλαξε ριζικά, όμως η προσπάθεια δεν σταμάτησε ποτέ.

«Σε αυτόν τον άνθρωπο οφείλω τη ζωή του γιου μου»

Τον Μάιο του 2026, η μητέρα του Στέφανου είχε συγκινήσει ξανά τη Λάρισα, με μια δημόσια ανάρτηση αφιερωμένη στον άνθρωπο που έσωσε το παιδί της.

Δέκα χρόνια μετά την πυρκαγιά, η κ. Δήμητρα θέλησε να ευχαριστήσει τον πυροσβέστη Ηλία Αρβυθά, στον οποίο, όπως η ίδια έχει δηλώσει, οφείλει τη ζωή του γιου της.

«Σε αυτόν τον άνθρωπο οφείλω τη ζωή του γιου μου», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Ο δεσμός της οικογένειας με τον πυροσβέστη δεν χάθηκε με το πέρασμα των χρόνων, καθώς εξακολουθούν να διατηρούν επαφή.

Η ευγνωμοσύνη της μητέρας για εκείνη τη διάσωση παραμένει ζωντανή, όπως και η ανάμνηση της ημέρας που η ζωή της οικογένειας άλλαξε για πάντα.

Δέκα χρόνια μετά, ο Στέφανος θα κρατήσει τη γαλανόλευκη

Η φετινή 28η Οκτωβρίου θα είναι διαφορετική για τον Στέφανο και τη μητέρα του.

Το αγόρι που κάποτε έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή θα βρεθεί στην κεφαλή του σχολείου του, κρατώντας την ελληνική σημαία.

Δίπλα του θα περπατά η μητέρα του, η γυναίκα που τον συνόδευσε σε νοσοκομεία, χειρουργεία και θεραπείες, και που τώρα θα έχει την ευκαιρία να τον καμαρώσει σε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της μαθητικής του ζωής.

Για την οικογένειά τους, η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου δεν θα είναι απλώς μια εθνική γιορτή. Θα είναι μια ημέρα περηφάνιας και προσωπικής δικαίωσης, μια στιγμή που θα θυμίζει πόσο μακριά έχει φτάσει ο Στέφανος, παρά τις δυσκολίες που συνάντησε από τόσο μικρή ηλικία.

Και ίσως η πιο συγκινητική εικόνα της φετινής επετείου να μην είναι μόνο η γαλανόλευκη στα χέρια του, αλλά η μητέρα του που θα περπατά δίπλα του.

Η ίδια μητέρα που πριν από δέκα χρόνια προσευχόταν να τον δει ξανά όρθιο, θα τον συνοδεύσει τώρα στην παρέλαση, βλέποντάς τον να προχωρά με τη σημαία στα χέρια.

Μια στιγμή που δεν σβήνει τις δυσκολίες του παρελθόντος, αλλά φωτίζει όλα όσα κατάφεραν να ξεπεράσουν μαζί.

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