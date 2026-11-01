Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για κακοκαιρία τύπου «Π» με ισχυρές καταιγίδες

 Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για χαλάζι και μεγάλα ύψη βροχής σε δυτική, βόρεια και νησιωτική Ελλάδα

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Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για κακοκαιρία τύπου «Π» με ισχυρές καταιγίδες
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  • ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο για ισχυρή κακοκαιρία τύπου «Π» με έντονες βροχές και καταιγίδες από 1 έως 2 Νοεμβρίου.
  • Οι περιοχές με τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι η δυτική Ελλάδα, η Μακεδονία, η Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
  • Υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων και μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Την Κυριακή, ισχυρές βροχές θα πλήξουν τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και τα βόρεια τμήματα της χώρας.
  • Τη Δευτέρα, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα.
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Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό έχει ξεκινήσει την πορεία του από την Ιταλία προς τη χώρα μας, μεταφέροντας άκρως οργανωμένα συστήματα βροχοπτώσεων και επικίνδυνων καταιγίδων. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας τουλάχιστον έως τη Δευτέρα (2/11). Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο κύριος όγκος του νερού θα πέσει στη δυτική Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Την ίδια ώρα, απαιτείται μεγάλη προσοχή στις περιοχές όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδευτούν από τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα.

Οι περιοχές που κινδυνεύουν την Κυριακή

Για τη σημερινή ημέρα, η πρόγνωση δείχνει κατά τόπους ισχυρές βροχές. Όπως ανακοινώθηκε, τα νησιά του Ιονίου βρίσκονται στο επίκεντρο των καταιγίδων έως το μεσημέρι. Η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, καθώς και η δυτική και νότια Πελοπόννησος θα επηρεαστούν άμεσα από τα ακραία φαινόμενα έως το απόγευμα. Κι όμως, ο καιρός θα είναι εξίσου βαρύς και στα βόρεια τμήματα της χώρας. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία οι νεροποντές ξεκινούν από τις πρωινές ώρες και θα κρατήσουν έως αργά τη νύχτα. Όσο για τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, η αστάθεια θα ξεκινήσει από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα, ενώ στα Δωδεκάνησα το κύμα θα φτάσει αργότερα το απόγευμα.

Η εξέλιξη των φαινομένων τη Δευτέρα

Η επόμενη ημέρα δεν θα φέρει άμεση ανακούφιση σε αρκετές περιοχές της επικράτειας. Τη Δευτέρα (2/11), τα νησιά του Ιονίου θα συνεχίσουν να δέχονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Στα ηπειρωτικά, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος θα βρεθούν εκ νέου στο στόχαστρο των καταιγίδων από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Η ανατολική νησιωτική χώρα θα παραμείνει στον κλοιό του βαρομετρικού χαμηλού, καθώς στα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές κατά διαστήματα μέχρι τις βραδινές ώρες.

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