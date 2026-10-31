Αυτός θα είναι ο καιρός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου βάσει GFS και ECMWF

Αιτία της πτώσης της θερμοκρασίας είναι οι ισχυρές αντικυκλωνικές πιέσεις στην βορειοδυτική Ευρώπη 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Αυτός θα είναι ο καιρός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου βάσει GFS και ECMWF
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  • Από 31 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου αναμένονται τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με πιθανή μετωπική δραστηριότητα τις βραδινές ώρες του Σαββάτου και Κυριακής.
  • Μεταξύ 4 και 9 Νοεμβρίου θα υπάρξει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας λόγω ισχυρών αντικυκλωνικών πιέσεων στη βορειοδυτική Ευρώπη, που θα προκαλέσουν κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών στα Βαλκάνια.
  • Κατά την περίοδο αυτή θα σημειωθούν τοπικά έντονα φαινόμενα στα δυτικά και σποραδικά στα υπόλοιπα μέρη της χώρας.
  • Μετά τις 9 Νοεμβρίου προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας, πιθανόν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στα μέσα Νοεμβρίου.
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Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον καιρό των επομένων ημερών με την προοπτική του Νοεμβρίου.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών.

Αρχικά αναμένονται τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Στη συνέχεια θα υπάρξει χειμωνιάτικο σκηνικό με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ωστόσο στη συνέχεια ο καιρός βελτιώνεται αισθητά.

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε και δημοσιεύεται στο youweather.com αναφέρονται τα εξής:

Βάσει GFS & ECMWF Ensembles & YouWeather model (30/10/2026)

Το διάστημα 31 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2026 χαρακτηρίζεται από:

  1. Θερμοκρασία σε σταδιακή άνοδο το διάστημα 31 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου - τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Πιθανή μετωπική δραστηριότητα (γραμμή καταιγίδων) το Σάββατο το βράδυ/ξημερώματα Κυριακής καθώς και το βράδυ της Κυριακής/ξημερώματα Δευτέρας με εντονότερα φαινόμενα στα βορειοδυτικά και βόρεια.
  2. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας το διάστημα 4 έως 9 Νοεμβρίου - τοπικά έντονα φαινόμενα στα δυτικά, σποραδικά φαινόμενα στις υπόλοιπες περιοχές. Αιτία οι ισχυρές αντικυκλωνικές πιέσεις στην βορειοδυτική Ευρώπη οι οποίες θα ευνοήσουν την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών προς την νοτιοανατολική Ευρώπη/Βαλκάνια.
  3. Άνοδος της θερμοκρασίας στην συνέχεια - πιθανόν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στα μέσα του μήνα.

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