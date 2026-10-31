Καιρός: Έκκληση Καλλιάνου για την Αττική και άλλες 10 περιοχές - «Προσέξτε τις μετακινήσεις σας»

Οι τελευταίες προγνωστικές εκτιμήσεις δείχνουν ιδιαίτερα αυξημένους δείκτες ατμοσφαιρικής αστάθειας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έκκληση Καλλιάνου για την Αττική και άλλες 10 περιοχές - «Προσέξτε τις μετακινήσεις σας»
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  • Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με αυξημένη αστάθεια στην Αττική.
  • Στην Αττική, η βροχόπτωση μπορεί να φτάσει τα 30-40 χιλιοστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και συσσώρευσης υδάτων.
  • Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης σε περιοχές της Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς, Πελοποννήσου, Επτανήσων, καθώς και σε περιοχές της Μακεδονίας, Θράκης και Αιγαίου.
  • Οι βροχοπτώσεις θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις έντασης και διάρκειας, με εναλλαγές μεταξύ ισχυρών φαινομένων και βελτίωσης του καιρού.
  • Συνιστάται προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά σε περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
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Άστατο θα είναι το σκηνικό την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Αττική, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, με αυξημένο κίνδυνο συσσώρευσης υδάτων και τοπικών πλημμυρών.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιάννη Καλλιάνο, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και έως περίπου τις 17:00-18:00, ο καιρός στην Αττική θα είναι ιδιαίτερα άστατος, με βροχές κατά διαστήματα, οι οποίες θα παρουσιάζουν εξάρσεις και υφέσεις, αλλά και με εκδήλωση καταιγίδων.

Οι τελευταίες προγνωστικές εκτιμήσεις δείχνουν ιδιαίτερα αυξημένους δείκτες ατμοσφαιρικής αστάθειας, οι οποίοι ευνοούν την ανάπτυξη νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης, ικανών να προκαλέσουν καταιγίδες, ενδεχομένως και τοπικά ισχυρές.

Σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, τα συνολικά ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν τα 30-40 χιλιοστά. Πρόκειται για σημαντικές ποσότητες, ιδιαίτερα εάν καταγραφούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να παρουσιαστούν προβλήματα από τη συσσώρευση υδάτων, ακόμη και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Χρειάζεται, επομένως, προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση. Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν συνεχή ισχυρή ένταση σε όλη την Αττική, ωστόσο κατά διαστήματα ενδέχεται να εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Οι περιοχές που κινδυνεύουν από ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Πέρα από την Αττική, κατά περιόδους ισχυρές βροχές και καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν την Κυριακή σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου, καθώς και περιοχές των Επτανήσων.

Παράλληλα, βροχές και καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν σε τμήματα της υπόλοιπης Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, στην Εύβοια και τις Σποράδες, καθώς και σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Στο επίκεντρο της αστάθειας θα βρεθούν επίσης νησιά του Βορειοανατολικού και Ανατολικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να φτάνουν έως και τα Δωδεκάνησα.

Πιθανότητα για τοπικά ισχυρές καταιγίδες υπάρχει και σε ορισμένες περιοχές των Κυκλάδων, αν και, σύμφωνα με την εκτίμηση, η πιθανότητα εκδήλωσης έντονων φαινομένων στα συγκεκριμένα νησιά είναι μικρή.

Σε κάθε περίπτωση, η ένταση και η διάρκεια των βροχοπτώσεων θα διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Σε αρκετές περιοχές αναμένονται διαστήματα με αυξημένη ένταση των φαινομένων, τα οποία θα εναλλάσσονται με περιόδους πρόσκαιρης βελτίωσης του καιρού και διακοπής των βροχοπτώσεων.

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Οι επικίνδυνες περιοχές

Πορτοκαλί προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, καθώς από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (1/11) έως τουλάχιστον τη Δευτέρα (2/11) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Στη συνέχεια θα επεκταθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Τη Δευτέρα οι καταιγίδες θα επιμείνουν κατά διαστήματα στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα, ενώ από το απόγευμα θα ενταθούν ξανά στα δυτικά ηπειρωτικά.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης

«Πορτοκαλί προειδοποίηση

Έκδοση Σάββατο 31-10-2026 / 12:00 τοπική

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (01-11-2026) τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

γ. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Τη Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, μέχρι τις βραδινές ώρες».

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