Κακοκαιρία: Ποτάμια οι δρόμοι σε Λήμνο, Κίμωλο. Αγχίαλο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα σε δρόμους και αγροτικές περιοχές σε Λήμνο και Κίμωλο 

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Κακοκαιρία: Ποτάμια οι δρόμοι σε Λήμνο, Κίμωλο. Αγχίαλο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ισχυρές βροχοπτώσεις σε Λήμνο και Κίμωλο προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους και αγροτικές περιοχές.
  • Στη Λήμνο, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και οι χείμαρροι φούσκωσαν, αλλά η κατάσταση παρέμεινε ελεγχόμενη.
  • Στο Κλειστό Γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς» εγκλωβίστηκαν προσωρινά γονείς και παιδιά λόγω ασφαλείας, με την αναχώρηση να γίνεται μετά την υποχώρηση της βροχής.
  • Στην Κίμωλο, η καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες και σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.
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Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκονται πολλές περιοχές του Αιγαίου με τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες αλλά και νησιά του βορείου Αιγαίου να πλήττονται από τα φαινόμενα.

Στη Λήμνο, μία ισχυρή βροχόπτωση η οποία διήρκησε μία περίπου ώρα ήταν αρκετή ώστε να προκαλέσει πολλά προβλήματα στους δρόμους αλλά και στις αγροτικές περιοχές του χωριού.

Το οδικό δίκτυο μέσα σε λίγη ώρα δέχθηκε μεγάλες ποσότητες νερού με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια, ενώ οι χείμαρροι της περιοχής φούσκωσαν, μεταφέροντας μεγάλους όγκους νερού και φερτά υλικά.

Όπως θα δείτε και από τις εικόνες που ακολουθούν, δρόμοι καλύφθηκαν από νερά, ενώ η απορροή των υδάτων δημιούργησε δυσκολίες στην κυκλοφορία. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς η καταιγίδα εκδηλώθηκε απότομα και με μεγάλη ένταση.

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Σημειώνεται ότι παρά την ένταση του φαινομένου και τα προβλήματα που καταγράφηκαν, η κατάσταση παρέμεινε ελεγχόμενη. Οι χείμαρροι, αν και φούσκωσαν σημαντικά, δεν φαίνεται να προκάλεσαν ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Παιδιά και γονείς εγκλωβίστηκαν προσωρινά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς»

Προσωρινή αναστάτωση σημειώθηκε και στο Κλειστό Γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς», όπου γονείς και παιδιά που βρίσκονταν εκεί εγκλωβίστηκαν προσωρινά, καθώς καθυστέρησε η αναχώρησή τους για λόγους ασφαλείας.

Η απόφαση κρίθηκε αναγκαία μέχρι να υποχωρήσει η έντονη βροχόπτωση και να διασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης. Ευτυχώς, η αναμονή ήταν προσωρινή και η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε μόλις το επέτρεψαν οι συνθήκες.

Προβλήματα από τις βροχοπτώσεις και στην Κίμωλο

Έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στο νησί της Κιμώλου όπου ισχυρή καταιγίδα έπληξε το νησί.

Ως αποτέλεσμα δρόμοι του νησιού πλημμύρισαν καθώς δέχθηαν μεγάλες ποσότητες νερού ενώ προκλήθηκαν σημαντικά προβλήματα και στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Δείτε παρακάτω ενδεικτικό βίντεο από τους πλημμυρισμένους δρόμους του νησιού.

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Πλημμύρισε το “Αλωνάκι” στη Νέα Αγχίαλο

Σύμφωνα με το gegonotanews, πλημμύρισε η περιοχή Αλωνάκι στη Νέα Αγχίαλο από τη σφοδρή νεροποντή που έπληξε το μεσημέρι τη Μαγνησία. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, σπίτια έβαλαν νερά και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ καταστροφές σημειώθηκαν σε υποδομές, όπως το αποχετευτικό δίκτυο και ο δημοτικός φωτισμός.

Το Καζανορεμα φούσκωσε μετά την γέφυρα, προς το μέρος της θάλασσας και σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είχε γίνει ο καθαρισμός των ρεμάτων, αλλά τα σπίτια έχουν χτιστεί στο καταληκτικό σημείο του χειμάρρου, με αποτέλεσμα το ρέμα να κλείσει. Το ρέμα ήταν καθαρισμένο αλλά έχει μείνει μισό σε πλάτος λόγω των σπιτιών, επισημαίνουν τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

Με πληροφορίες από limnosreport.gr, Forecast Weather Greece

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