Εγνατία Οδός: Χάος και ουρές χιλιομέτρων εν μέσω κακοκαιρίας μετά από τροχαίο στο ύψος της Βέροιας

Snapshot Στην Εγνατία Οδό, μετά τη Βέροια προς Κοζάνη, έχει δημιουργηθεί ουρά χιλιομέτρων λόγω τροχαίου ατυχήματος και μονοδρομήσεων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει μπλοκάρει εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών και κακοκαιρίας.

Στην ευρύτερη περιοχή επικρατούν ομίχλη και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, ειδικά στα διόδια Πολυμύλου. Snapshot powered by AI

Χάος και ουρά χιλιομέτρων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Εγνατία Οδό, μετά τη Βέροια, στο ρεύμα προς Κοζάνη.

Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr, το πρβλήματα προκλήθηκαν εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος αλλά και μονοδρομήσεων με αποτέλεσμα να «μπλοκάρει» η κυκλοφορία των οχημάτων, εν μέσω κακοκαιρίας.

Δείτε βίντεο:

Επίσης υπάρχουν αναφορές για πολλή ομίχλη και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στα διόδια Πολυμύλου.

Διαβάστε επίσης