Σοβαρό τροχαίο στην Άρτα: Αγωνία για 22χρονο που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Snapshot Ένας 22χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στους Χαλκιάδες Άρτας.

Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της υπό συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Άρτας και διασωληνώθηκε λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Ο 22χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Snapshot powered by AI

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 22χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στους Χαλκιάδες Άρτας.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το ατύχημα έγινε όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία.

Ο 22χρονος τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας.

Οι γιατροί εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων του προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του και ακολούθως εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και νοσηλεύεται.

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