Ναταλία Γερμανού για ΜΚΟ: «Εύχομαι να μη δείτε το φως του ήλιου ποτέ»

Η παρουσιάστρια εξέφρασε την οργή της για την υπόθεση της ΜΚΟ που εξαπατούσε πολίτες εκμεταλλευόμενη τον πόνο οικογενειών με άρρωστα παιδιά

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ναταλία Γερμανού για ΜΚΟ: «Εύχομαι να μη δείτε το φως του ήλιου ποτέ»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ναταλία Γερμανού εξέφρασε έντονη οργή για ΜΚΟ που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες, εκμεταλλευόμενη οικογένειες με άρρωστα παιδιά.
  • Μητέρα παιδιού με λευχαιμία κατήγγειλε ότι η ΜΚΟ χρησιμοποιούσε φωτογραφίες και στοιχεία των παιδιών για να συγκεντρώνει χρήματα, εκμεταλλευόμενη τον πόνο των οικογενειών.
  • Η ΜΚΟ παρουσίαζε ιστορίες άρρωστων παιδιών στα social media, υποσχόμενη διαφάνεια, ενώ μόνο μικρό μέρος των χρημάτων έφτανε στα παιδιά.
  • Η μητέρα αισθάνθηκε προδοσία και εκμετάλλευση καθώς προσωπικά δεδομένα του παιδιού της εκτέθηκαν δημόσια για οικονομικό όφελος.
  • Η δράση της ΜΚΟ προκάλεσε έντονη αντίδραση και αγανάκτηση, με επίκεντρο την εκμετάλλευση της ευαισθησίας των γονέων και του κοινού.
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Την έντονη οργή της για την υπόθεση της ΜΚΟ που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες, συγκεντρώνοντας χρήματα με πρόσχημα τη στήριξη οικογενειών με παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, εξέφρασε η Ναταλία Γερμανού.

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την αγανάκτησή της για την υπόθεση, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τον πόνο και την αγωνία οικογενειών με άρρωστα παιδιά.

«Υπάρχει μια ξεχωριστή θέση στην κόλαση για αυτούς τους ανθρώπους που παίζουν με την υγεία των οικογενειών και των άρρωστων παιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Εύχομαι να μη δείτε το φως του ήλιου ποτέ». Η ίδια παραδέχθηκε, μάλιστα, πως η οργή της είναι τόσο μεγάλη, ώστε όσα λέει δεν είναι απαραίτητα νομικά σωστά, ζητώντας συγγνώμη για την ένταση της αντίδρασής της.

«Έκαναν το παιδί μου ΑΤΜ»: Συγκλονίζει μητέρα που έπεσε θύμα του κυκλώματος της απάτης ΜΚΟ

Προδοσία και εκμετάλλευση. Αυτά είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη μητέρα ενός 12χρονου αγοριού που πάσχει από λευχαιμία και περιγράφει στο ThessPost.gr πώς η ασθένεια του παιδιού της, μετατράπηκε σε ένα ακόμη…«ΑΤΜ» του οργανωμένου δικτύου που «θησαύριζε», πατώντας στον πόνο των οικογενειών, αλλά και στην ευαισθησία του κόσμου.

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικούς μήνες, όταν η μητέρα, η οποία αποκαλύπτει στο ThessPost.gr τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, έμαθε για τη ΜΚΟ από συζητήσεις που «κυκλοφορούσαν» στους διαδρόμους των παιδιατρικών κλινικών. Εκεί όπου τα παιδιά δίνουν μάχη απέναντι σε σοβαρές ασθένειες ενώ οι γονείς σε απόγνωση, προσπαθούν να βρουν τρόπο να ανταπεξέλθουν στο κόστος των θεραπειών αλλά και στο κόστος διαβίωσης.

«Μου είπαν ότι είναι μια σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα»

Όπως περιγράφει η μητέρα, άκουσε πρώτη φορά για την ΜΚΟ από μητέρες στην κλινική όπου νοσηλευόταν ο γιος της, με λευχαιμία. «Ήμουν στο νοσοκομείο και μιλούσα με μητέρες που είχαν άρρωστα παιδιά μέσα. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ και προσευχόμουν, όχι μόνο για το παιδί μου. Και άκουσα ότι η ….. βοηθάει. Και ρώτησα, Τι είναι αυτό ……..; Και μου είπαν ότι είναι μια σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα και είπα, πώς μπορώ κι εγώ; Και εγώ θέλω βοήθεια, εάν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουν κι εμένα».

«Είσαι έτοιμη; Ξέρεις ότι θα βάλουμε φωτογραφίες από το παιδί;»

Μέσω των γονέων λοιπόν, εξηγεί πως ήρθε σε επικοινωνία με την 35χρονη η οποία φέρεται να είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος και έχει συλληφθεί, η οποία την ενημέρωσε ότι θα δημοσιευτούν φωτογραφίες του παιδιού της, αλλά και στοιχεία για την ασθένειά του, στα social media. «Με ρώτησε, ‘’είσαι εντάξει να βάλουμε φωτογραφίες του παιδιού; Είσαι έτοιμη; ξέρεις ότι θα βάλουμε το παιδί;’’ κι εγώ είπα ναι. Μου μάζεψαν ένα μεγάλο ποσό και μου έβαλαν μια κάρτα Flex One στο κινητό που μπορούσα να πληρώνω, να ψωνίζω για το παιδί, να πάρω ρούχα, φαΐ, ό,τι είχα ανάγκη», περιγράφει, λέγοντας πως δεν γνωρίζει πόσα ήταν συνολικά τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για το παιδί της.

Πώς οι φωτογραφίες άρρωστων παιδιών γέμιζαν τους λογαριασμούς τους

Η μαρτυρία της μητέρας στο ThessPost.gr, επιβεβαιώνει ότι ο ΜΚΟ δημοσίευε ιστορίες άρρωστων παιδιών στα social media συνοδευόμενες από φωτογραφίες αλλά και διαβεβαιώσεις για «απόλυτη διαφάνεια». Σκοπός, να ευαισθητοποιήσει πολίτες να δώσουν το υστέρημά τους, πεπεισμένοι πως έκαναν μια καλή πράξη. Στην πραγματικότητα, μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων που μαζεύονταν για κάθε παιδί, κατέληγε εν τέλει σε αυτό.

Η ίδια μετά τις αποκαλύψεις αισθάνεται, όπως λέει, προδοσία και εκμετάλλευση καθώς όλα τα στοιχεία του παιδιού της εκτέθηκαν στο διαδίκτυο, ώστε να αποκομιστούν χρήματα με σκοπό το κέρδος. «Μακάρι να μην έχει κανείς ανάγκη από τέτοια λεφτά, από τέτοια αρρώστια. Όλα τα παιδιά να είναι καλά. Εάν το έχουν κάνει αυτό, είναι κρίμα. Γιατί έχουμε άρρωστα παιδιά.. και βάλαμε τα παιδιά μας μέσα, να τα κοιτάει ο κόσμος. Βάλαμε φωτογραφίες, βάλαμε πόσων χρονών είναι, τι ασθένειες έχουν. Από ανάγκη το κάναμε αυτό. Και είναι κρίμα», καταλήγει.

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