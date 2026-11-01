Αυτοί είναι οι διάσημοι που έπεσαν θύματα της απάτης του κυκλώματος της ΜΚΟ

Snapshot Η ΜΚΟ φέρεται να λειτουργούσε χωρίς άδεια και συγκέντρωνε δωρεές για οικογένειες με παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά μεγάλο μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές δαπάνες και στοιχηματικές δραστηριότητες.

Από τα περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν, μόλις 1 εκατομμύριο διατέθηκε για τη στήριξη οικογενειών, ενώ η παράνομη λεία ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στη λίστα δωρητών περιλαμβάνονται γνωστά πρόσωπα από τη μουσική, τον αθλητισμό και τις επιχειρήσεις, όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Μαρία Σάκκαρη, χωρίς να προκύπτει εμπλοκή ή γνώση της παράνομης δραστηριότητας εκ μέρους τους.

Μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, χρηματοδότηση αθλητικού σωματείου, κρουαζιέρες, ταξίδια και αγορές πολυτελών ειδών.

Από το 2018 έως το 2026, η ΜΚΟ φέρεται να συγκέντρωσε πάνω από 5,8 εκατομμύρια ευρώ, με το 70% να κατευθύνεται στην πολυτελή διαβίωση των μελών της, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της ΜΚΟ που φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα μέσω δωρεών για την οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σημαντικό μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές δαπάνες, στοιχηματικές δραστηριότητες και ταξίδια.

Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί έξι άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο 37χρονος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα, καθώς και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, από τα περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν μέσω δωρεών, μόλις το 1 εκατομμύριο φέρεται να διατέθηκε για τη στήριξη των οικογενειών. Η παράνομη λεία της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα γνωστά ονόματα που εμφανίζονται στους δωρητές

Σύμφωνα με την Espresso, στη λίστα των προσώπων που φέρονται να είχαν προσφέρει χρήματα στη ΜΚΟ περιλαμβάνονται γνωστά ονόματα από τον χώρο της μουσικής, του αθλητισμού, της τηλεόρασης και των επιχειρήσεων.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος, η επιχειρηματίας Μαρία Αγγελικούση, η τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, η Μαίρη Συνατσάκη και η Ιωάννα Τούνη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η προσέγγιση αναγνωρίσιμων προσώπων φέρεται να αποτελούσε μέρος της προσπάθειας των μελών της οργάνωσης να ενισχύσουν την εικόνα αξιοπιστίας της και να προσελκύσουν περισσότερους δωρητές.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η αναφορά των συγκεκριμένων προσώπων αφορά αποκλειστικά την ιδιότητά τους ως δωρητών. Δεν αποτελεί ένδειξη εμπλοκής τους στην υπόθεση ούτε αποδεικνύει ότι γνώριζαν την πιθανή παράνομη δραστηριότητα της ΜΚΟ.

Πού κατέληγαν τα χρήματα των δωρεών

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ERTnews, ανέφερε ότι μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ακόμη και για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, τόσο ερασιτεχνικών όσο και επαγγελματικών. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν παρουσιαστεί, υπήρξε χρηματοδότηση συγκεκριμένου αθλητικού σωματείου.

Άλλα ποσά φέρεται να δαπανήθηκαν σε στοιχηματικές δραστηριότητες, κρουαζιέρες, ταξίδια στη Μύκονο, αλλά και σε αγορές πολυτελών ειδών, μεταξύ των οποίων τσάντες Louis Vuitton.

Οι 92 ερανικές δράσεις και τα εκατομμύρια ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις, οι οποίες αφορούσαν 74 οικογένειες. Ωστόσο, από αυτές ταυτοποιήθηκαν μόνο οι 55.

Επιπλέον, τα έσοδα της ΜΚΟ από το 2018 έως το 2026 φέρεται να ξεπέρασαν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, περίπου το 70% των χρημάτων φέρεται να κατευθύνθηκε στην πολυτελή διαβίωση των μελών της οργάνωσης, αντί να διατεθεί για τον σκοπό για τον οποίο είχαν συγκεντρωθεί.

Η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

*Με πληροφορίες από την Espresso

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