Αυτοί είναι οι διάσημοι που έπεσαν θύματα της απάτης του κυκλώματος της ΜΚΟ

Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Αυτοί είναι οι διάσημοι που έπεσαν θύματα της απάτης του κυκλώματος της ΜΚΟ
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΜΚΟ φέρεται να λειτουργούσε χωρίς άδεια και συγκέντρωνε δωρεές για οικογένειες με παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά μεγάλο μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές δαπάνες και στοιχηματικές δραστηριότητες.
  • Από τα περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν, μόλις 1 εκατομμύριο διατέθηκε για τη στήριξη οικογενειών, ενώ η παράνομη λεία ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
  • Στη λίστα δωρητών περιλαμβάνονται γνωστά πρόσωπα από τη μουσική, τον αθλητισμό και τις επιχειρήσεις, όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Μαρία Σάκκαρη, χωρίς να προκύπτει εμπλοκή ή γνώση της παράνομης δραστηριότητας εκ μέρους τους.
  • Μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, χρηματοδότηση αθλητικού σωματείου, κρουαζιέρες, ταξίδια και αγορές πολυτελών ειδών.
  • Από το 2018 έως το 2026, η ΜΚΟ φέρεται να συγκέντρωσε πάνω από 5,8 εκατομμύρια ευρώ, με το 70% να κατευθύνεται στην πολυτελή διαβίωση των μελών της, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.
Snapshot powered by AI

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της ΜΚΟ που φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα μέσω δωρεών για την οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σημαντικό μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές δαπάνες, στοιχηματικές δραστηριότητες και ταξίδια.

Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί έξι άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο 37χρονος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα, καθώς και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, από τα περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν μέσω δωρεών, μόλις το 1 εκατομμύριο φέρεται να διατέθηκε για τη στήριξη των οικογενειών. Η παράνομη λεία της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα γνωστά ονόματα που εμφανίζονται στους δωρητές

Σύμφωνα με την Espresso, στη λίστα των προσώπων που φέρονται να είχαν προσφέρει χρήματα στη ΜΚΟ περιλαμβάνονται γνωστά ονόματα από τον χώρο της μουσικής, του αθλητισμού, της τηλεόρασης και των επιχειρήσεων.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος, η επιχειρηματίας Μαρία Αγγελικούση, η τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, η Μαίρη Συνατσάκη και η Ιωάννα Τούνη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η προσέγγιση αναγνωρίσιμων προσώπων φέρεται να αποτελούσε μέρος της προσπάθειας των μελών της οργάνωσης να ενισχύσουν την εικόνα αξιοπιστίας της και να προσελκύσουν περισσότερους δωρητές.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η αναφορά των συγκεκριμένων προσώπων αφορά αποκλειστικά την ιδιότητά τους ως δωρητών. Δεν αποτελεί ένδειξη εμπλοκής τους στην υπόθεση ούτε αποδεικνύει ότι γνώριζαν την πιθανή παράνομη δραστηριότητα της ΜΚΟ.

Πού κατέληγαν τα χρήματα των δωρεών

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ERTnews, ανέφερε ότι μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ακόμη και για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, τόσο ερασιτεχνικών όσο και επαγγελματικών. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν παρουσιαστεί, υπήρξε χρηματοδότηση συγκεκριμένου αθλητικού σωματείου.

Άλλα ποσά φέρεται να δαπανήθηκαν σε στοιχηματικές δραστηριότητες, κρουαζιέρες, ταξίδια στη Μύκονο, αλλά και σε αγορές πολυτελών ειδών, μεταξύ των οποίων τσάντες Louis Vuitton.

Οι 92 ερανικές δράσεις και τα εκατομμύρια ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις, οι οποίες αφορούσαν 74 οικογένειες. Ωστόσο, από αυτές ταυτοποιήθηκαν μόνο οι 55.

Επιπλέον, τα έσοδα της ΜΚΟ από το 2018 έως το 2026 φέρεται να ξεπέρασαν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, περίπου το 70% των χρημάτων φέρεται να κατευθύνθηκε στην πολυτελή διαβίωση των μελών της οργάνωσης, αντί να διατεθεί για τον σκοπό για τον οποίο είχαν συγκεντρωθεί.

Η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

*Με πληροφορίες από την Espresso

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

12:35LIFESTYLE

H Ζεντάγια έγινε Χάλι Μπέρι για το Halloween - Αναβίωσε το εμβληματικό look της ηθοποιού από το 2000

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο 21χρονος, αφού στέγνωσε τα μαλλιά του έντονα με πετσέτα - Το κρακ στον αυχένα

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος: Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έγραψε αυτό το σημείωμα - «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια»

12:21ΕΛΛΑΔΑ

«Έκαναν το παιδί μου ΑΤΜ»: Συγκλονίζει μητέρα που έπεσε θύμα του κυκλώματος της απάτης ΜΚΟ

12:14LIFESTYLE

«Είσαι ίδια η γυναίκα μου» - Η απίθανη συνάντηση του Πάνου Μουζουράκη με τη σύζυγο διαγωνιζόμενου

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν: Εκτός 24ωρης παρακολούθησης ο Γερμανός βασικός ύποπτος

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι οι διάσημοι που έπεσαν θύματα της απάτης του κυκλώματος της ΜΚΟ

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Professor Xavier ή Picard: Ποιος ήταν ο ρόλος ζωής του Sir Patrick Stewart;

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Αστακός» το χωριό για το μνημόσυνο του Φανούρη Καργάκη - Το αδιαχώρητο στη Μονή

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Βουλγαρία: Στις κάλπες για τον 2ο γύρο ανάδειξης Προέδρου

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Από σήμερα το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος - Ποιες ώρες ισχύει

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για την επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη: «Απολύτως καταδικαστέα, ουδείς εκφοβίζεται»

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: «Μέσα σε μέρες ή εβδομάδες» - Τα σημάδια επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρός 58χρονος Γερμανός τουρίστας στη Χερσόνησο - Κατέρρευσε έξω από το ξενοδοχείο

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Έχω ξεπλύνει 1 εκατομμύριο»: Νέοι διάλογοι για το κύκλωμα στο «Χωριάτικο» - Έδερναν και έκλεβαν πελάτες στα strip clubs

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Διαβολικό σχέδιο «σαν ατύχημα»: Στραγγάλισε με τους δύο εραστές της τον σύζυγό της και τον πέταξε σε λίμνη

11:10LIFESTYLE

«Η πιο όμορφη δεκαετία της ζωής μας» - Τα δίδυμα της Ηρώς Σαΐα και του Σταύρου Ξαρχάκου έγιναν 10 ετών - Το συγκινητικό βίντεο από το μαιευτήριο μέχρι σήμερα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε σοκ» - Η αντίδραση του Νίκου Οικονομόπουλου για τις απάτες της ΜΚΟ και τη δωρεά που έκανε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:30ΕΘΝΙΚΑ

Ο ναύαρχος Φενέκος απαντά γιατί δεν βυθίστηκε η φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι φαιδροί ισχυρισμοί ακραίων αλβανικών εθνικιστών για ιλλυρική καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Στρατηγών του και η πραγματικότητα

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα - Πού πήγαν, ποιους συνάντησαν

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι οι διάσημοι που έπεσαν θύματα της απάτης του κυκλώματος της ΜΚΟ

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος: Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έγραψε αυτό το σημείωμα - «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια»

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτή είναι η εξαφανισμένη γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

11:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε σοκ» - Η αντίδραση του Νίκου Οικονομόπουλου για τις απάτες της ΜΚΟ και τη δωρεά που έκανε

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου βάσει GFS και ECMWF

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Διαβολικό σχέδιο «σαν ατύχημα»: Στραγγάλισε με τους δύο εραστές της τον σύζυγό της και τον πέταξε σε λίμνη

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο 21χρονος, αφού στέγνωσε τα μαλλιά του έντονα με πετσέτα - Το κρακ στον αυχένα

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στη στρατόσφαιρα φέρνει ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη – Τι θα γίνει στην Ελλάδα

09:19ΚΥΠΡΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Κύπρο: Την εξαπάτησε, την δολοφόνησε με σκεπάρνι και την πέταξε στο πηγάδι

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Αστακός» το χωριό για το μνημόσυνο του Φανούρη Καργάκη - Το αδιαχώρητο στη Μονή

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Έχω ξεπλύνει 1 εκατομμύριο»: Νέοι διάλογοι για το κύκλωμα στο «Χωριάτικο» - Έδερναν και έκλεβαν πελάτες στα strip clubs

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ