Απάτη με ΜΚΟ: Πώς ξεγελούσαν τους δωρητές με διαφορετικές φωτογραφίες παιδιών

Εντοπίστηκαν περιπτώσεις στις οποίες τα έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς, ενώ στις αναρτήσεις αναφερόταν ότι τα έσοδα θα διαθέτονταν για την κάλυψη των εξόδων αυτών

Μάνος Χατζηγιάννης

Απάτη με ΜΚΟ: Πώς ξεγελούσαν τους δωρητές με διαφορετικές φωτογραφίες παιδιών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΜΚΟ υπεξαίρεσε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ από δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ενώ μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ δόθηκε στις οικογένειες.
  • Η οργάνωση λειτουργούσε χωρίς άδεια για τη διεξαγωγή εράνων και χρησιμοποίησε διαφορετικές φωτογραφίες παιδιών για να αποκρύψει προηγούμενες δράσεις και να αυξήσει τις δωρεές.
  • Τα έξοδα ιατρικών πράξεων που αναφέρονταν στις αναρτήσεις καλύπτονταν ήδη από ασφαλιστικούς φορείς ή ήταν μικρότερα από τα δηλωθέντα ποσά.
  • Μέρος των δωρεών που υποτίθεται θα πήγαινε σε νοσηλευτικά ιδρύματα ουδέποτε διατέθηκε σε αυτά.
  • Ανάμεσα στους δωρητές της ΜΚΟ περιλαμβάνονται γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, των οποίων οι δωρεές δημοσιεύονταν για να ενισχύσουν την αξιοπιστία της οργάνωσης.
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Συνταρακτικές είναι οι αποκαλύψεις για την οργάνωση που είχε υπεξαιρέσει εκατομμύρια ευρώ -μέσω ΜΚΟ- από δωρεές, οι οποίες προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη ΜΚΟ λειτουργούσε χωρίς την απαραίτητη άδεια για τη διεξαγωγή εράνων, συγκεντρώνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά από πολίτες. Το συνολικό ποσό που φέρεται να συγκεντρώθηκε αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, όμως μόλις περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ κατέληξε στις οικογένειες που είχαν ανάγκη.

Τα υπόλοιπα χρήματα φαίνεται ότι αποτελούσαν παράνομο οικονομικό όφελος για τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Από την έρευνα διαπιστώθηκαν περιπτώσεις στις οποίες οι δημοσιευμένες αναρτήσεις περιλάμβαναν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία ωφελούμενων παιδιών, διότι ήθελαν να αποκρύψουν από τους υποψήφιους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες δράσεις για το ίδιο παιδί, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων από τις δωρεές και συνακόλουθα των παράνομων κερδών τους.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν περιπτώσεις στις οποίες τα έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς, ενώ στις αναρτήσεις αναφερόταν ότι τα έσοδα θα διαθέτονταν για την κάλυψη των εξόδων αυτών, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες το κόστος των ιατρικών πράξεων ή/και της νοσηλείας, ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που αναφερόταν στις αναρτήσεις.

Τέλος, εντοπίστηκαν περιπτώσεις στις οποίες μέρος των δωρεών θα κατευθυνόταν προς νοσηλευτικά ιδρύματα ως οικονομική ενίσχυση, πλην όμως ουδέποτε συνέβη αυτό.

Οι διάσημοι δωρητές

Ενδεικτικό της αναγνωρισιμότητας που πέτυχε να εξασφαλίσει η οργάνωση για το επίμαχο Σωματείο – Μ.Κ.Ο. είναι το γεγονός ότι μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονται ευρέως γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Μάλιστα, τα μέλη της δημοσίευαν αυτές τις δωρεές μεγάλου ύψους με σκοπό να προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία στο Σωματείο – Μ.Κ.Ο. και να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό δωρητών.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος, η επιχειρηματίας Μαρία Αγγελικούση, η τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, η Μαίρη Συνατσάκη και η Ιωάννα Τούνη.

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