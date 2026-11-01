Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για τη νέα κακοκαιρία

Δημήτρης Δρίζος

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει άστατο καιρό με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων κυρίως στα δυτικά, βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα από 1 έως 2 Νοεμβρίου 2026.
  • Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους για άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων των έντονων καιρικών φαινομένων.
  • Οι πολίτες καλούνται να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας, όπως να ασφαλίσουν αντικείμενα, να αποφεύγουν τη διέλευση χειμάρρων και ρεμάτων, και να μην πραγματοποιούν υπαίθριες εργασίες ή δραστηριότητες στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.
  • Σε περίπτωση κεραυνικής δραστηριότητας, συνιστάται αποφυγή χρήσης ηλεκτρικών συσκευών και σωληνώσεων στο σπίτι, παραμονή μέσα στο αυτοκίνητο μακριά από δέντρα, και καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο αν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο.
  • Οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων και να ενημερώνονται τακτικά από τα δελτία καιρού της ΕΜΥ.
Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή 01 Νοεμβρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (01-11-2026) και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Κυριακή (01-11-2026)

α. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία έως αργά τη νύχτα.

β. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα.

Αύριο Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

  • Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

  • Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
  • Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
  • Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
  • Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

  • Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
  • Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
  • Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
  • Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
  • Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
  • Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
  • Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
  • Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
  • Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:20ΚΟΣΜΟΣ

TraderTraitor: Ποιοι είναι οι Βορειοκορεάτες χάκερ, πίσω από τη μεγάλη κυβερνο-ληστεία της Binance

14:11WHAT THE FACT

Το πρώιμο Σύμπαν αποκαλύπτεται όπως δεν το έχουμε ξαναδεί – Τι συνέβη τα πρώτα 2 δισ. χρόνια

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τις ΗΠΑ και η Γερμανία προειδοποίησε για πιθανή τρομοκρατική απειλή στη Μόσχα

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Περισσότερα από 100 φλαμίνγκο «καθηλώθηκαν» στον υδροβιότοπο λόγω της κακοκαιρίας - Σπάνιο θέαμα

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

13:29ΚΥΠΡΟΣ

«Σκότωσα την Όλγα με σφυρί γιατί με θύμωσε» - Η ομολογία του 43χρονου Σύρου

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Συγκρούσεις αστυνομικών - διαδηλωτών «στέγασης» σε Λισαβόνα και Πόρτο

13:29WHAT THE FACT

Πανσέληνος του Κάστορα: Πότε θα τη δούμε στον ουρανό και οι αρχαίες ονομασίες της

13:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Από σήμερα το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος - Ποιες ώρες ισχύει

13:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμών

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Αλαμπάμα: Πυροβολισμοί μετά από κολεγιακό αγώνα στο Μπέρμιγχαμ - Ένας νεκρός και 8 τραυματίες

13:03LIFESTYLE

Ρίτα Όρα: Έγινε...Ντόλι Πάρτον για το Halloween - Το αποκαλυπτικό look και οι κόκκινες Gucci γόβες

12:54WHAT THE FACT

Τι συμβαίνει στο DNA των σκύλων του Τσερνόμπιλ – Η ανακάλυψη που προβληματίζει τους επιστήμονες

12:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ciara Mageean: Πέθανε η 34χρονη Ιρλανδή Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης - Η μάχη με τον καρκίνο

12:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

12:35LIFESTYLE

H Ζεντάγια έγινε Χάλι Μπέρι για το Halloween - Αναβίωσε το εμβληματικό look της ηθοποιού από το 2000

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο 21χρονος, αφού στέγνωσε τα μαλλιά του έντονα με πετσέτα - Το κρακ στον αυχένα

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος: Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έγραψε αυτό το σημείωμα - «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια»

12:21ΕΛΛΑΔΑ

«Έκαναν το παιδί μου ΑΤΜ»: Συγκλονίζει μητέρα που έπεσε θύμα του κυκλώματος της απάτης ΜΚΟ

12:14LIFESTYLE

«Είσαι ίδια η γυναίκα μου» - Η απίθανη συνάντηση του Πάνου Μουζουράκη με τη σύζυγο διαγωνιζόμενου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:30ΕΘΝΙΚΑ

Ο ναύαρχος Φενέκος απαντά γιατί δεν βυθίστηκε η φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα - Πού πήγαν, ποιους συνάντησαν

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι φαιδροί ισχυρισμοί ακραίων αλβανικών εθνικιστών για ιλλυρική καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Στρατηγών του και η πραγματικότητα

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

13:29ΚΥΠΡΟΣ

«Σκότωσα την Όλγα με σφυρί γιατί με θύμωσε» - Η ομολογία του 43χρονου Σύρου

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι οι διάσημοι που έπεσαν θύματα της απάτης του κυκλώματος της ΜΚΟ

12:54WHAT THE FACT

Τι συμβαίνει στο DNA των σκύλων του Τσερνόμπιλ – Η ανακάλυψη που προβληματίζει τους επιστήμονες

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος: Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έγραψε αυτό το σημείωμα - «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια»

12:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ciara Mageean: Πέθανε η 34χρονη Ιρλανδή Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης - Η μάχη με τον καρκίνο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

11:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε σοκ» - Η αντίδραση του Νίκου Οικονομόπουλου για τις απάτες της ΜΚΟ και τη δωρεά που έκανε

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Περισσότερα από 100 φλαμίνγκο «καθηλώθηκαν» στον υδροβιότοπο λόγω της κακοκαιρίας - Σπάνιο θέαμα

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτή είναι η εξαφανισμένη γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου βάσει GFS και ECMWF

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στη στρατόσφαιρα φέρνει ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη – Τι θα γίνει στην Ελλάδα

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο 21χρονος, αφού στέγνωσε τα μαλλιά του έντονα με πετσέτα - Το κρακ στον αυχένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ