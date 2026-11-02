Γκράβα: Επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες 4.000 μαθητές μετά από έναν μήνα αναστολής λειτουργίας

Snapshot Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με 18 σχολικές μονάδες επαναλειτουργεί από 2 Νοεμβρίου μετά από έναν μήνα κλεισίματος λόγω διαρροής φυσικού αερίου.

Περίπου 4.000 μαθητές επιστρέφουν στις τάξεις τους, καθώς οι έλεγχοι δεν έδειξαν νέα διαρροή αερίου και η οσμή αερίου έχει εξαλειφθεί.

Τρεις διαδοχικοί έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και την εταιρεία φυσικού αερίου επιβεβαίωσαν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος θέρμανσης ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.

Η τροφοδοσία με φυσικό αέριο δεν θα αποκατασταθεί άμεσα, καθώς απαιτούνται τεχνικές εργασίες για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας. Snapshot powered by AI

Ύστερα από έναν μήνα κατά τον οποίο παρέμεινε κλειστό λόγω προβλήματος στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας υποδέχεται και πάλι μαθητές και εκπαιδευτικούς. Περίπου 4.000 παιδιά επιστρέφουν στις τάξεις τους, καθώς οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι δεν υπάρχει πλέον διαρροή αερίου στις εγκαταστάσεις.

Το συγκρότημα, ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά κέντρα της Αθήνας, φιλοξενεί 18 εκπαιδευτικές μονάδες, καλύπτοντας όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την προσχολική αγωγή έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προηγήθηκαν τρεις διαδοχικοί έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και την εταιρεία φυσικού αερίου. Από τις επιθεωρήσεις δεν προέκυψε ένδειξη νέας διαρροής, ενώ διαπιστώθηκε ότι έχει εξαλειφθεί και η χαρακτηριστική οσμή αερίου που είχε προκαλέσει ανησυχία.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος θέρμανσης, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.

Παρά την επαναλειτουργία των σχολείων, η τροφοδοσία με φυσικό αέριο δεν θα αποκατασταθεί άμεσα. Προηγούνται συγκεκριμένες τεχνικές εργασίες και παρεμβάσεις στο λεβητοστάσιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Προτεραιότητα παραμένει η πλήρης θωράκιση της ασφάλειας του σχολικού συγκροτήματος, ώστε μαθητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι να επιστρέψουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον.