Τραγωδία στη Λαμία: 38χρονος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή – Τον βρήκαν νεκρό στο σπίτι του

Snapshot Ένας 38χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη νότια Λαμία το απόγευμα της 1ης Νοεμβρίου 2026.

Ο θάνατός του ήταν αιφνίδιος και δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.

Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και πιστεύει ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια ενώ κοιμόταν.

Η προανάκριση διεξάγεται από το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας και έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών.

Ο 38χρονος αναζητήθηκε από οικεία του πρόσωπα μετά από αποτυχία επικοινωνίας, τα οποία τον βρήκαν νεκρό. Snapshot powered by AI

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία της Λαμίας η είδηση του αιφνίδιου θανάτου 38χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στη νότια πλευρά της πόλης, το απόγευμα της Κυριακής (1/11/2026).

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, οικεία του πρόσωπα που δεν τον είχαν δει από το μεσημέρι, προσπάθησαν να τον βρουν στο τηλέφωνο χωρίς αποτέλεσμα και τελικά τον αναζήτησαν στο σπίτι του. Εκεί τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς όμως ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος δε φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος και της Άμεσης Δράσης Λαμίας. Από τις πρώτες έρευνες αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με τα ευρήματα να συγκλίνουν ότι ο άνδρας «έφυγε» από παθολογικά αίτια την ώρα που κοιμόταν.

Το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας διενεργεί την προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών που έκοψαν τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής του.

Διαβάστε επίσης