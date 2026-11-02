Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (2/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

2/11/2026 8:00:00 πμ 2/10/2026 10:00:00 πμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΕΞ. ΝΑΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΚΟΤΖΙΑ έως κάθετο: Ρ. ΓΚΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Ρ. ΓΚΑΛΗ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΖΙΑ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 1386 Κατασκευές

2/11/2026 8:00:00 πμ 2/11/2026 10:00:00 πμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΩΝ απο κάθετο: ΥΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΥΠΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 1383 Κατασκευές

2/11/2026 8:00:00 πμ 2/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1198 Λειτουργία

2/11/2026 8:00:00 πμ 2/11/2026 11:00:00 πμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΜΕΤΑΞΑ έως κάθετο: Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1464 Κατασκευές

2/11/2026 8:00:00 πμ 2/11/2026 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΑΒΑ απο κάθετο: ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ έως κάθετο: ΒΛΑΧΑΒΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 1199 Λειτουργία

2/11/2026 8:00:00 πμ 2/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΟΒΡΕΝΟΒΙΤΣ ΝΟ11 έως κάθετο: ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ απο κάθετο: ΟΒΡΕΝΟΒΙΤΣ έως κάθετο: ΜΠΑΚΝΑΝΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1443 Κατασκευές

2/11/2026 8:00:00 πμ 2/11/2026 12:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ. 716 Κατασκευές

2/11/2026 8:00:00 πμ 2/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 24 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 1489 Κατασκευές

2/11/2026 8:00:00 πμ 2/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 45, 47 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 49 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1467 Κατασκευές

2/11/2026 8:00:00 πμ 2/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 14, 24, 26, 32 - 34 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΑ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΤΤΑΚΗ απο κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΙΤΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1466 Κατασκευές

2/11/2026 8:00:00 πμ 2/11/2026 1:00:00 μμ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΠΡΙΑΜΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΒΙΤΣΙ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 488 Κατασκευές

2/11/2026 8:00:00 πμ 2/11/2026 2:00:00 μμ ΙΛΙΟΥ ΒΙΤΣΙ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - Β.ΗΠΕΙΡΟΥ - ΚΛΠΑΚΙΟΥ - ΑΩΟΥ - ΠΡΕΒΕΖΗΣ - ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 487 Κατασκευές

2/11/2026 8:00:00 πμ 2/11/2026 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΥΨΟΣ. 717 Κατασκευές

2/11/2026 8:00:00 πμ 2/11/2026 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές

2/11/2026 8:00:00 πμ 2/11/2026 4:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΥ - ΣΠΥΡΟΥ ΜΥΡΙΛΑ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ - ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - Λ ΣΟΥΝΙΟΥ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΓΝΙΣΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 563 Λειτουργία

2/11/2026 8:30:00 πμ 2/11/2026 11:30:00 πμ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΤΑΚΗ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤ. ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΤΑΤΑΚΗ έως κάθετο: Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΛΕΑΡΧΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΑΡΧΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΣ απο κάθετο: ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ έως κάθετο: ΤΑΤΑΚΗ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ 1368 Κατασκευές

2/11/2026 8:30:00 πμ 2/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά οδός:ΤΙΡΥΝΘΟΣ 1 από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΙΡΥΝΘΟΣ 2, 4 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ 1468 Κατασκευές

2/11/2026 9:00:00 πμ 2/11/2026 11:00:00 πμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 173 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ 1375 Κατασκευές

2/11/2026 9:00:00 πμ 2/11/2026 1:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΥΟΣ απο κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛΥΟΣ 5, 9 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ 1465 Κατασκευές

2/11/2026 9:30:00 πμ 2/11/2026 11:30:00 πμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ 1382 Κατασκευές

2/11/2026 10:00:00 πμ 2/11/2026 12:00:00 μμ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. 718 Κατασκευές

2/11/2026 10:00:00 πμ 2/11/2026 12:30:00 μμ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ έως κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ ΤΣΩΛΗΣ Α.Ε 1384 Κατασκευές

2/11/2026 10:00:00 πμ 2/11/2026 12:30:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΡΒΑΝΑ απο κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΠΟΡΦΥΡΑ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ 1463 Κατασκευές

2/11/2026 11:30:00 πμ 2/11/2026 2:00:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΛΑΡΙΣΣΗΣ έως κάθετο: ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΩΝ απο κάθετο: ΑΚΟΒΗΣ έως κάθετο: ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΓΟΥΜΕΝΗΤΣΗΣ απο κάθετο: ΤΡΙΚΑΛΩΝ έως κάθετο: ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΒΑΛΑΣ απο κάθετο: ΠΑΤΡΩΝ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΡΙΣΣΗΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΔΡΑΜΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ 1462 Κατασκευές

2/11/2026 12:00:00 μμ 2/11/2026 3:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΤΑΝΩΝ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΥΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΤΙΤΑΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΚΛΥΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΦΡΥΝΗΧΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΑΣ απο κάθετο: ΕΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΠΑΛΑΔΟΣ έως κάθετο: ΘΕΤΙΔΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΘΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΤΙΤΑΝΩΝ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ 1385 Κατασκευές