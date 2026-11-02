Απάτη με ΜΚΟ: Επιχείρησαν να αρπάξουν χρήματα ακόμη και από τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

Snapshot Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ερευνάται για απάτη σε βάρος οικογενειών παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας μέσω εράνων και φιλανθρωπικών εκκλήσεων.

Η 35χρονη σύντροφος του φερόμενου επικεφαλής είχε παλαιότερα κατηγορηθεί για υπεξαίρεση χρημάτων που προορίζονταν για άρρωστο παιδί.

Το κύκλωμα προσπάθησε να παρεμβαίνει στον πανελλαδικό έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ, καλώντας τους πολίτες να δίνουν χρήματα σε δικό τους σωματείο αντί του επίσημου φορέα.

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κουμπαράδες σε δημόσιους χώρους και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης για τη συλλογή δωρεών.

Ο 37χρονος φερόμενος ηγέτης δέχθηκε επίθεση με σιδερογροθιά λίγες ημέρες πριν τη σύλληψή του, σε περιστατικό που εξετάζεται από τις Αρχές. Snapshot powered by AI

Νέες σοβαρές αποκαλύψεις για τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Παιδική Χαρά» φέρνουν στο φως στοιχεία που συνδέουν την οργάνωση με φερόμενη απάτη σε βάρος οικογενειών παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η υπόθεση βρίσκεται υπό ενδελεχή διερεύνηση, καθώς αναδεικνύεται η εκμετάλλευση της αγωνίας των γονέων για οικονομικό όφελος μέσω εράνων και φιλανθρωπικών εκκλήσεων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η 35χρονη σύντροφος του 37χρονου φερόμενου επικεφαλής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» είχε βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελίας πριν από οκτώ χρόνια για υπεξαίρεση χρημάτων που προορίζονταν για τη φροντίδα άρρωστου παιδιού.

Τον Οκτώβριο του 2018 το ζευγάρι είχε ιδρύσει την οργάνωση, ενώ λίγες εβδομάδες μετά, συγκεκριμένα στις 14 Νοεμβρίου, κατατέθηκε μήνυση σε βάρος της γυναίκας από άλλη φιλανθρωπική οργάνωση όπου εργαζόταν εθελοντικά.

Η καταγγελία περιγράφει ότι η 35χρονη προσέγγιζε πολίτες παρουσιάζοντας ψευδώς ότι εκπροσωπεί την εν λόγω οργάνωση, ζητώντας χρήματα για άμεση νοσηλεία παιδιού στο εξωτερικό, χωρίς όμως να έχει την κατάλληλη εξουσιοδότηση. Τα χρήματα που συγκέντρωσε δεν αποδόθηκαν ποτέ στον φιλανθρωπικό φορέα, με την υπόθεση να οδηγείται στα δικαστήρια.

Παρέμβαση στο μεγάλο έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

Εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες ότι το κύκλωμα προσπάθησε να παρέμβει και στον πανελλαδικό έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ, το παιδί που είχε συγκινήσει το κοινό με την ανάγκη για εξειδικευμένη θεραπεία στο εξωτερικό. Η επίσημη συλλογή δωρεών είχε ανατεθεί στο σωματείο MDA Hellas, το οποίο υποστηρίζει άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, μέλη της υπό έρευνα οργάνωσης κάλεσαν τους πολίτες να μην καταθέτουν χρήματα στον επίσημο φορέα, αλλά να τα δίνουν σε δικό τους σωματείο, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την «οικονομική ενίσχυση για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ». Μάλιστα, είχαν τοποθετηθεί κουμπαράδες σε διάφορα σημεία της χώρας.

Οι μέθοδοι του κυκλώματος δεν περιορίζονταν στις διαδικτυακές εκκλήσεις, καθώς φέρεται να αξιοποιούσαν και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης για να προσελκύουν δωρεές. Σε εκδηλώσεις με γνωστούς καλλιτέχνες είχαν τοποθετηθεί ειδικά κουτιά συλλογής χρημάτων υπέρ παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, εκμεταλλευόμενοι τη δημοφιλία και τη συμμετοχή του κοινού.

Επίθεση στον 37χρονο πριν τη σύλληψή του

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και περιστατικό που αφορά τον 37χρονο φερόμενο ως ηγέτη της οργάνωσης, λίγες ημέρες πριν τη σύλληψή του. Στις 26 Οκτωβρίου, δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα με μοτοσικλέτα, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες full face. Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι δράστες τον χτύπησαν με σιδερογροθιά και ζήτησαν χρήματα, ωστόσο δεν κατάφεραν να αποσπάσουν κάτι. Το περιστατικό έχει καταγραφεί ως απόπειρα ληστείας και αποτελεί μέρος της ευρύτερης έρευνας.

Η υπόθεση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Παιδική Χαρά» συνεχίζει να απασχολεί τις Αρχές, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις καθώς η έρευνα εμβαθύνει. Η αποκάλυψη πιθανών οικονομικών ατασθαλιών σε φιλανθρωπικές δράσεις εγείρει σημαντικά ερωτήματα για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία ανάλογων οργανώσεων στην Ελλάδα.

Το «κόλπο» με το τηλέφωνο που εξαπατούσε χιλιάδες κόσμο

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν στήσει μία καλοστημένη απάτη προκειμένου να λαμβάνουν χρήματα από δωρητές που ήθελαν να βοηθήσουν τις οικογένειες των άρρωστων παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, οι επιτήδειο φέρεται να έδιναν έναν συγκεκριμένο αριθμό ο οποίος υποτίθεται ότι ανήκε σε γονείς άρρωστων παιδιών εάν κάποιος από τους δωρητές ήταν δύσπιστος.

Το κύκλωμα, χρησιμοποιούσε εικόνες μικρών παιδιών μέσα από το νοσοκομείο για να πείσει τους υποψήφιους δωρητές προκειμένου να προχωρήσουν σε κατάθεση χρημάτων -θεωρητικά προς την οικογένεια του παιδιού. Ωστόσο μόνο αυτό δεν γινόταν. Όσο μεγαλύτερος ο πόνος, τόσο μεγαλύτερη η συγκίνηση και τόσο μεγαλύτερα κέρδη, όχι για τους γονείς αλλά για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Μεταξύ των δωρητών που εξαπατήθηκαν ήταν και μία γυναίκα η οποία μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό αποκάλυψε τι συνέβη στην δική της περίπτωση. Η γυναίκα ήθελε να βοηθήσει την μικρή Ευαγγελία και την οικογένειά της. Έτσι ζήτησε το τηλέφωνο της μητέρας του παιδιού που έδινε μάχη με τον καρκίνο. Η οικογένεια ήθελε 30.000 ευρώ για τις θεραπείες του παιδιού προκειμένου να ζήσει.

Όπως ανέφερε η καταγγέλλουσα: «Έτυχε να είμαι εγώ στην περίπτωση της Ευαγγελίας, σε ένα παιδάκι. Της έστειλα μήνυμα, της είπα ότι το παιδάκι αν όντως είναι δικό σας.... μου έγραψε "ναι"».

Η καταγγέλλουσα προκειμένου να είναι σίγουρη ότι τα χρήματα που θα έστελνε θα πήγαιναν όντως στην οικογένεια της μικρής Ευαγγελίας ζήτησε από την μητέρα του παιδιού να της στείλει μία φωτογραφία του παιδιού μέσα από το νοσοκομείο. «Μετά της λέω: "Αν σας είναι εύκολο επειδή θέλω να είμαι σίγουρη για τα χρήματα που στέλνω, αν μπορείτε να μου στείλετε μία φωτογραφία από το παιδάκι σας στο νοσοκομείο" και μου απάντησε "ποτέ"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε προτού καταλήξει η καταγγέλλουσα: «μετά από κάποιες ώρες, τρεις με πέντε ώρες αν θυμάμαι καλά το ποσό μαζεύτηκε».

Μάλιστα ο Alpha παρουσίασε τα μηνύματα που αντάλλαξε η καταγγέλλουσα με την υποτιθέμενη μητέρα της Ευαγγελίας.

Δείτε παρακάτω τα μηνύματα:

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, τα χρήματα που χρειαζόταν η οικογένεια για τη θεραπεία του μικρού παιδιού μαζεύτηκαν ως δια μαγείας λίγες μόλις ώρες αφότου εκείνη ζήτησε από τη μητέρα του παιδιού τη φωτογραφία.

Ένας αριθμός για διαφορετικούς γονείς

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, τα μέλη του κυκλώματος, είχαν στείλει το ίδιο τηλέφωνο σε άλλον ενδιαφερόμενο δωρητή ο οποίος είχε ενδιαφερθεί για ένα αγοράκι που ανέβαινε τον δικό του Γολγοθά, τον μικρό Νικολάκη.

Οι δημοσιογράφοι του καναλιού κάλεσαν το συγκεκριμένο τηλέφωνο μετά τις συλλήψεις των μελών του κυκλώματος και προς μεγάλη τους έκπληξη διαπίστωσαν ότι αυτή τη φορά το παιδί που «νοσεί» δεν τα λένε ούτε Ευαγγελία, ούτε Νικολάκη αλλά το λένε Θεοδώρα.

Μάλιστα από την συνομιλία της δημοσιογράφου με τον φερόμενο πατέρα του παιδιού -η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ καθώς έκλεισε το τηλέφωνο- το ποσό των 19.000 ευρώ που δόθηκε στην οικογένεια δεν πήγε στα νοσοκομείο αλλά σε εξετάσεις…

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τη συνομιλία που είχε η δημοσιογράφος με τον φερόμενο πατέρα παιδιού που νοσούσε.

Δημοσιογράφος: Βγήκε από το νοσοκομείο; Πού είναι το παιδί;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Βγήκαμε, απλώς πηγαίνουμε κάθε μήνα για εξετάσεις.

Δημοσιογράφος: Από τη... πόσα χρήματα συγκεντρώσατε;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: 19..

Δημοσιογράφος: 19 χιλιάρικα;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Ναι, ναι

Δημοσιογράφος: Πώς το λένε το παιδάκι;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Θεοδώρα.

Δημοσιογράφος: Πόσο χρονών είναι;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: 5 είναι

Δημοσιογράφος: Πόσο καιρό ήταν ο έρανος;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. 10 μήνες, 15...

Δημοσιογράφος: Πότε έγινε ο έρανος;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Όλα αυτά η γυναίκα μου τα θυμάται.

Δημοσιογράφος: Το ποσό των 19.000 ευρώ τα δώσατε στο νοσοκομείο; Πού τα δώσατε;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Ήταν για τις εξετάσεις, για εξετάσεις, να περάσουμε εκεί.

Δημοσιογράφος: Τι εννοείται για να περάσετε; Πληρώσατε στο νοσοκομείο;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Όχι, κάτι εξετάσεις πληρώσαμε έξω.

Δημοσιογράφος: 19.000 έκαναν οι εξετάσεις;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Όχι 19...

Δημοσιογράφος: Το ποσό των 19.000 ευρώ που σας έδωσε η ... για πού ήταν;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Δεν καταλαβαίνω (κλείνει το τηλέφωνο).

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Alpha:

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