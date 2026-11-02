Ρέθυμνο: Πέθανε ο Γιώργος Χατζηπαράσχος - Ο άνθρωπος που έκανε το χειροποίητο φύλλο τέχνη

Snapshot Ο Γιώργος Χατζηπαράσχος, τεχνίτης του χειροποίητου φύλλου και κανταϊφιού, πέθανε σε ηλικία 93 ετών αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στην κρητική γαστρονομία.

Το εργαστήριό του στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου, που ίδρυσε το 1958, έγινε σημείο αναφοράς για επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η παραδοσιακή τεχνική του φύλλου απαιτούσε υπομονή, επιδεξιότητα και πολυετή εμπειρία, διατηρώντας ζωντανή μια τέχνη που κινδύνευε από τη βιομηχανική παραγωγή.

Η φήμη του ξεπέρασε τα όρια της Κρήτης, με διεθνή μέσα να αναδεικνύουν το εργαστήριό του και την ιδιαίτερη τεχνική του.

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Κυρίας των Αγγέλων στο Ρέθυμνο, με ταφή στο κοιμητήριο του Άδελε. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή μορφή της παραδοσιακής κρητικής γαστρονομίας αποχαιρετά το Ρέθυμνο. Ο Γιώργος Χατζηπαράσχος, ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην τέχνη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη.

Όπως μεταδίδει και το cretalive, το όνομά του έγινε συνώνυμο μιας τεχνικής που απαιτεί υπομονή, επιδεξιότητα και πολυετή εμπειρία. Μέσα από το μικρό εργαστήριό του στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου κατάφερε να διατηρήσει μια παραδοσιακή τέχνη που σταδιακά υποχωρούσε μπροστά στη βιομηχανική παραγωγή, μετατρέποντας παράλληλα τον χώρο του σε σημείο αναφοράς για επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η είδηση του θανάτου του σηματοδοτεί το τέλος μιας μεγάλης διαδρομής, άρρηκτα συνδεδεμένης με την ιστορία και την καθημερινότητα της πόλης.

Από το 1946 μέχρι το ιστορικό εργαστήριο στην Παλιά Πόλη

Η επαγγελματική πορεία του Γιώργου Χατζηπαράσχου ξεκίνησε το 1946, ενώ το 1958 δημιούργησε το δικό του εργαστήριο στην οδό Εμμανουήλ Βερνάρδου, στην καρδιά της Παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου.

Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, ο χώρος αυτός αποτέλεσε το κέντρο της ζωής του. Σε ένα παλιό βενετσιάνικο αρχοντικό, με βασικά υλικά το αλεύρι, το νερό και το αλάτι, ο ίδιος δημιουργούσε με τα χέρια του το λεπτό φύλλο του κανταϊφιού.

Η διαδικασία απαιτούσε ακρίβεια και σταθερότητα στις κινήσεις. Η ζύμη μεταμορφωνόταν σε λεπτές ίνες, με τον τεχνίτη να επαναλαμβάνει καθημερινά μια απαιτητική εργασία που για εκείνον είχε γίνει δεύτερη φύση. Δεν επρόκειτο απλώς για μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά για μια τέχνη που αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Ο «κυρ Γιώργης» που έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο

Για τους κατοίκους του Ρεθύμνου ήταν ο κυρ Γιώργης. Για τους ταξιδιώτες που ανακάλυπταν τα στενά της Παλιάς Πόλης, ήταν ένας από τους ανθρώπους που άξιζε να συναντήσουν.

Το εργαστήριό του εξελίχθηκε σε ιδιαίτερο προορισμό για επισκέπτες, οι οποίοι δεν πήγαιναν απλώς για να αγοράσουν χειροποίητο φύλλο ή κανταΐφι, αλλά και για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τρόπο παρασκευής τους.

Η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα της Κρήτης και της Ελλάδας. Διεθνή μέσα ενημέρωσης, γαστρονομικές εκδόσεις και ταξιδιωτικά αφιερώματα παρουσίασαν τη δουλειά του, μεταφέροντας σε ολόκληρο τον κόσμο εικόνες από το εργαστήριο και την ιδιαίτερη τεχνική του.

Παρά τη διεθνή αναγνώριση, ο ίδιος παρέμεινε προσηλωμένος στην καθημερινή εργασία του, χωρίς να εγκαταλείψει τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής που ακολουθούσε επί δεκαετίες.

Μια παρακαταθήκη για την παράδοση του Ρεθύμνου

Το εργαστήριο του Γιώργου Χατζηπαράσχου αποτελούσε ένα ζωντανό κομμάτι της τοπικής ιστορίας, έναν χώρο όπου η γαστρονομική παράδοση περνούσε από γενιά σε γενιά μέσα από την πράξη και την προσωπική εμπειρία.

Η δουλειά του ανέδειξε την αξία της χειροποίητης δημιουργίας και υπενθύμισε ότι πίσω από ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές γεύσεις ενός τόπου κρύβονται άνθρωποι που αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους για να τις διατηρήσουν.

Ο Γιώργος Χατζηπαράσχος αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη για το Ρέθυμνο και την κρητική γαστρονομία, αλλά και τη μνήμη ενός ανθρώπου που έκανε μια καθημερινή τέχνη γνωστή πολύ πέρα από τα όρια της πόλης του.

Πότε θα γίνει η κηδεία του

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Χατζηπαράσχο σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Κυρίας των Αγγέλων, στην πόλη του Ρεθύμνου.

Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:00 το πρωί, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Άδελε.

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