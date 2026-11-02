Ηράκλειο: Γάλλος επιχειρηματίας κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος της πρώην συζύγου

 Ο 54χρονος Γάλλος που αρνείται τις κατηγορίες απολογείται σήμερα – Τι θα υποστηρίξει

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ηράκλειο: Γάλλος επιχειρηματίας κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος της πρώην συζύγου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 54χρονος Γάλλος επιχειρηματίας κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία, καθώς έστειλε βίντεο της γυμνής πρώην συζύγου του στην κόρη και τον γαμπρό της.
  • Η επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών τους έχει ανατεθεί προσωρινά και εναλλάξ στους γονείς, ενώ έχει επιβληθεί απαγόρευση επικοινωνίας του 54χρονου με την πρώην σύζυγό του.
  • Ο επιχειρηματίας αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι απέστειλε το βίντεο για να κινητοποιήσει την οικογένεια λόγω ανησυχίας για την κατάσταση της πρώην συζύγου του και την ασφάλεια των παιδιών.
  • Σε βάρος του 54χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για εκδικητική πορνογραφία, παράνομη επέμβαση σε αρχεία, διάδοση προσωπικών δεδομένων, καθώς και για ενδοοικογενειακή απειλή και παραβίαση δικαστικής απόφασης.
  • Η υπόθεση έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί τον Δεκέμβριο, ενώ σήμερα ο κατηγορούμενος απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.
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Ενώπιων της αρμόδια ανακρίτριας Ηρακλείου αναμένεται να βρεθεί εντός της ημέρας 54χρονος Γάλλος επιχειρηματίας που κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Ο 54χρονος φέρεται να έστειλε στην κόρη και τον γαμπρό της πρώην συζύγου του βίντεο στο οποίο η 45χρονη πρώην σύζυγός του απεικονίζεται γυμνή.

Η γυναίκα διαμένει σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου μαζί με τις δύο ανήλικες κόρες που απέκτησε με τον 54χρονο, το 2012 και το 2015 αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η επιμέλεια των δύο παιδιών με προσωρινή διαταγή έχει ανατεθεί και στους δύο γονείς, εναλλάξ ανά βδομάδα, έως ότου εκδικαστεί η σχετική υπόθεση η οποία έχει προσδιοριστεί για τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, στον 54χρονο έχει επιβληθεί απαγόρευση επικοινωνίας με την πρώην σύζυγό του.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η 45χρονη γυναίκα στις 2 Οκτωβρίου ο επιχειρηματίας που φέρεται να δραστηριοποιείται και στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων στην Κρήτη, απέστειλε στην κόρη της από προηγούμενη σχέση και στον σύζυγο αυτής οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο η ίδια εμφανίζεται γυμνή και ακούγεται να λέει διάφορα.

Ο 54χρονος μετά την εν λόγω καταγγελία συνελήφθη και εις βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος της πρώην συζύγου του κατ’ εξακολούθηση, επέμβαση σε αρχείο, καθώς και συλλογή, χρησιμοποίηση, διάδοση, κοινολόγηση μέσω διαβίβασης και ανακοίνωση σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατ’ εξακολούθηση. Επιπλέον, ο 54χρονος επιχειρηματίας αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή απειλή, ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παραβίαση δικαστικής απόφασης κατ’ εξακολούθηση.

Αρνείται τις κατηγορίες ο επιχειρηματίας – Τι θα ισχυριστεί

Σημειώνεται ότι ο Γάλλος επιχειρηματίας αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και αναμένεται να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που προβάλλει, σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να βλάψει ή να προσβάλει την τιμή και την υπόληψη της πρώην συζύγου του, αποστέλλοντας το συγκεκριμένο υλικό στην κόρη και στον γαμπρό της. Όπως υποστηρίζει, σκοπός του ήταν να τους κινητοποιήσει, ώστε να αναλάβουν δράση, καθώς, κατά τους ισχυρισμούς του, η 45χρονη κάνει συστηματική χρήση αλκοόλ και συχνά μεθά. Ο ίδιος φέρεται να επικαλείται την ανησυχία του τόσο για την κατάσταση της πρώην συζύγου του όσο και για τη σωματική ακεραιότητα των δύο ανήλικων παιδιών τους, καθώς, όπως υποστηρίζει, εκείνη τα μεταφέρει με το αυτοκίνητο.

Ειδικότερα, αναμένεται να υποστηρίξει ότι επέλεξε το συγκεκριμένο βίντεο, στο οποίο ο φωτισμός είναι χαμηλός, επειδή, κατά την εκτίμησή του, από τον τρόπο με τον οποίο μιλά η 45χρονη προκύπτει ότι βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά την υπερασπιστική του θέση, η αποστολή του βίντεο αποσκοπούσε στο να κινητοποιήσει την κόρη και τον γαμπρό της πρώην συζύγου του, προκειμένου να τη βοηθήσουν, καθώς επρόκειτο να επισκεφθούν την Ελλάδα μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

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