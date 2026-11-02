Σητεία: Στο νοσοκομείο 14χρονος με συμπτώματα μέθης – Τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους και φίλος του

Snapshot Τρία άτομα συνελήφθησαν στη Σητεία μετά από περιστατικό ανηλίκου με συμπτώματα μέθης.

Ένας 16χρονος αγόρασε βότκα από μίνι μάρκετ και την κατανάλωσε με φίλους του, μεταξύ των οποίων και ένας 14χρονος.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω μέθης και έλαβε ιατρική φροντίδα.

Συνελήφθησαν επίσης η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που πούλησε το αλκοόλ.

Ο 14χρονος πήρε εξιτήριο και είναι πλέον καλά στην υγεία του. Snapshot powered by AI

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Σητεία, μετά από περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους που είχε ως αποτέλεσμα ένας 14χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, για το περιστατικό συνελήφθησαν ένας 16χρονος, ο οποίος φέρεται να προμηθεύτηκε ένα μπουκάλι βότκα από μίνι μάρκετ της περιοχής, η 45χρονη μητέρα του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς και ο 37χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, από το οποίο αγοράστηκε το αλκοόλ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (31/10). Ο 16χρονος φέρεται να αγόρασε ένα μπουκάλι βότκα προκειμένου να την καταναλώσει με την παρέα του. Κατά την συνάντηση των ανηλίκων ο 14χρονος αφού κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ μέθυσε με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο της Σητείας όπου του παρασχέθηκε η ανάλογη ιατρική φροντίδα.

Ο 14χρονος είναι πλέον καλά στην υγεία του, καθώς έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του.