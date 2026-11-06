Θεσπρωτία: Συνελήφθησαν διακινητές που είχαν φέρει στην Ελλάδα πάνω από 500 παράνομους μετανάστες

Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε παράνομα πάνω από 500 μετανάστες, αποκομίζοντας κέρδη τουλάχιστον 750.000 ευρώ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Θεσπρωτία: Συνελήφθησαν διακινητές που είχαν φέρει στην Ελλάδα πάνω από 500 παράνομους μετανάστες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε δύσβατες ορεινές διαδρομές στη Θεσπρωτία για τη μεταφορά και προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών.
  • Οι μετανάστες μεταφέρονταν με λεωφορεία σε Αθήνα, Πάτρα και άλλες περιοχές με ζήτηση για αγροτικές εργασίες, ενώ κρατούνταν διαβατήρια ως εγγύηση αποπληρωμής.
  • Συνελήφθησαν δέκα άτομα και κατασχέθηκαν αυτοκίνητα, ηλεκτρονικές συσκευές, χρήματα και διαβατήρια, ενώ 21 αλλοδαποί χωρίς έγγραφα βρέθηκαν σε παράνομη παραμονή.
  • Η έρευνα αποκάλυψε συνεργασία με άλλη εγκληματική οργάνωση και χρήση κλειστού δικτύου επικοινωνίας για αποφυγή αστυνομικού εντοπισμού.
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Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεταναστών, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη τουλάχιστον 750.000 ευρώ, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Η δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025, ενώ η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε συνολικά 41 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς περισσότερων από 500 αλλοδαπών.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσπρωτίας, από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή της Europol.

Σπείρα μεταναστών

Στο πλαίσιο των ταυτόχρονων επιχειρήσεων συνελήφθησαν δέκα άτομα, ανάμεσά τους δύο αλλοδαποί άνδρες ηλικίας 22 ετών, μία 33χρονη αλλοδαπή, πέντε Έλληνες ηλικίας 41 έως 58 ετών και δύο Ελληνίδες 38 και 40 ετών. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ένας 26χρονος συνεργός, ο οποίος βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος.

Το βίντεο από τις ορεινές διαδρομές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το βιντεοληπτικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ., στο οποίο αποτυπώνονται οι δύσβατες ορεινές διαδρομές που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα για να περνά τους μετανάστες στην ελληνική επικράτεια. Οι άνθρωποι καθοδηγούνταν να κινούνται πεζή μέσα από απομονωμένα μονοπάτια και ορεινές εκτάσεις, ακολουθώντας διαδρομές που δυσχέραιναν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Οι επικεφαλής και οι συντονιστές της βρίσκονταν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ στη Θεσπρωτία λειτουργούσε υποστηρικτικός μηχανισμός που αναλάμβανε τη φιλοξενία, τη σίτιση, την παροχή μέσων επικοινωνίας και τη μετακίνηση των μεταναστών.

Ειδικότερα, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να:

  • Καθοδηγούσαν τους αλλοδαπούς να περνούν τα σύνορα πεζή, μέσω δύσβατων ορεινών μονοπατιών γειτονικής χώρας.
  • Τους εξασφάλιζαν προσωρινή διαμονή σε καταλύματα ή αυτοσχέδιες σκηνές σε ορεινές περιοχές της Θεσπρωτίας, μέχρι να οργανωθεί η επόμενη μετακίνησή τους.
  • Τους προμήθευαν με τρόφιμα, νερό και κάρτες SIM, χρεώνοντάς τους, ωστόσο, υπέρογκα ποσά, με στόχο τη μεγιστοποίηση των παράνομων κερδών τους.

Μεταφορά με λεωφορεία και προορισμός περιοχές με αγροτικές εργασίες

Αφού ολοκληρωνόταν η παραμονή τους στη Θεσπρωτία, οι μετανάστες μεταφέρονταν προς την ενδοχώρα, κυρίως με υπεραστικά λεωφορεία. Βασικοί προορισμοί ήταν η Αθήνα και η Πάτρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οργανωνόταν η προώθησή τους στο εξωτερικό.

Οι διαδρομές φέρεται να σχεδιάζονταν με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς οι μεταναστευτικές ροές κατευθύνονταν και σε περιοχές όπου υπήρχε αυξημένη ζήτηση για εργατικό δυναμικό σε αγροτικές δραστηριότητες.

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Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης σε αρκετές περιπτώσεις κρατούσαν τα διαβατήρια των μεταναστών ως εγγύηση για την εξόφληση των χρημάτων που όφειλαν. Η αποπληρωμή γινόταν μέσω της εργασίας τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα ποσά για τη μεταφορά καταβάλλονταν προκαταβολικά.

Για να συντονίζουν τις ενέργειές τους και να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν κλειστό δίκτυο επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ανταλλάσσοντας ακόμη και πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

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Τι εντοπίστηκε στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρεις κατοικίες και ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

  • Τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα, εκ των οποίων το ένα φέρεται να αποτελεί προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
  • Μεγάλο αριθμό κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών.
  • Το χρηματικό ποσό των 1.150 ευρώ, το οποίο συνδέεται με τη δράση της οργάνωσης.
  • Τέσσερα διαβατήρια που φέρεται να είχαν παρακρατηθεί από μέλος του κυκλώματος.

Παράλληλα, συνελήφθησαν 21 αλλοδαποί που δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα. Πέντε από αυτούς εντοπίστηκαν σε κατοικία μέλους της οργάνωσης, όπου διέμεναν και εργάζονταν σε επιχείρησή του χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκε και ένας 23χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο σε δεύτερη εγκληματική οργάνωση, στην οποία συμμετείχαν και τέσσερα από τα άτομα που συνελήφθησαν στην παρούσα υπόθεση.

Οι δέκα συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής της Θεσπρωτίας.

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