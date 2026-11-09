Βολουδάκη για νεκρούς μετανάστες στην Κρήτη: «Οι άνθρωποι αυτοί πέφτουν θύματα κυκλωμάτων»

Snapshot Η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη ανέφερε ότι οι μετανάστες πέφτουν θύματα των κυκλωμάτων, τα οποία τους προωθούν ώστε να φύγουν από τα παράλια της Ανατολικής Λιβύης

Τουλάχιστον 20 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγια νότια του Ηρακλείου Κρήτης, ενώ περίπου 133 διασώθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Snapshot powered by AI

Για ανθρώπους-θύματα κυκλωμάτων μίλησε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στους τουλάχιστον 20 μετανάστες που εντοπίστηκαν νεκροί στην Κρήτη.

«Είναι ένα παραπολύ δυσάρεστο, ένα τραγικό γεγονός και δυστυχώς βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί πέφτουνε θύματα των κυκλωμάτων, τα οποία ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, ανεξάρτητα από τις βάρκες ή τον εξοπλισμό που έχουν, προωθούν τους ανθρώπους αυτούς ώστε να φύγουν από τα παράλια της Ανατολικής Λιβύης και να έρθουν στην Κρήτη.

Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες δεν υπάρχει συνεργασία που υπήρχε στο παρελθόν και που θα θέλαμε, με την Ανατολική Λιβύη, με αποτέλεσμα να έχουνε αυξηθεί οι ροές και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση έγινε και αυτό το το τραγικό γεγονός».

Η υφυπουργός γνωστοποίησε πως: «Εμείς αυτό που κάνουμε από την πλευρά του υπουργείου Μετανάστευσης είναι να είμαστε έτοιμοι, τόσο όσον αφορά στην πρώτη υποδοχή στο νησί μας, τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο, τη μεταφορά με το ειδικό πλωτό μέσο στις δομές, ανάλογα με το προφίλ των ανθρώπων που έρχονται και μετά ακολουθεί η συνήθης διαχείριση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι σταματάμε τις προσπάθειες τόσο σε διπλωματικό, όσο και σε διημερές επίπεδο, σε συνεργασία βέβαια με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μπορέσει να βρεθεί μία λύση».

Εξηγώντας η κ. Βολουδάκη είπε ότι αν αυτή η προσπάθεια δεν ευοδωθεί, χωρίς όπως τόνισε να περάσει μεγάλο διάστημα, «θα προβούμε και σε πολύ αυστηρότερα μέτρα, είτε δοκιμασμένα, αυτά που κάναμε πέρυσι το καλοκαίρι σε αντίστοιχα περιστατικά, τα οποία έδειξαν ότι "δούλεψαν", είτε και άλλα. Άλλωστε ο υπουργός, ο κ. Πλεύρης, θα αναγγείλει εντός των ημερών και μία νέα πρωτοβουλία σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη δημιουργία αυτών που ονομάζουμε κόμβων επιστροφής σε χώρα εκτός εδάφους της Ευρώπης».

Τουλάχιστον 20 νεκροί μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

Σημειώνεται πως σε τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, οι λιμενικές αρχές εντόπισαν 20 σορούς μεταναστών και διέσωσαν περίπου 133 μετανάστες.

Αρχικά, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για 12 νεκρούς και περίπου 105 διασωθέντες, ωστόσο τα νεότερα στοιχεία ανέβασαν τον αριθμό των θυμάτων στους 20 και των διασωθέντων στους 133.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CretaLive, οι επιχειρήσεις εξελίχθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία, με τη συνδρομή πλωτών μέσων του Λιμενικού, πλοίου που έπλεε στην περιοχή και εναέριων μέσων της Frontex.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όταν εντοπίστηκε λέμβος από διερχόμενο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μαρόκου.

Στο σημείο έφτασε σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο περισυνέλεξε 18 επιζώντες, καθώς και τις σορούς 12 ανθρώπων. Το πλωτό σκάφος κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Δύο ακόμη διασώσεις νότια της Κρήτης

Παράλληλα, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά, περίπου 30 και 31 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν άλλες δύο λέμβοι με περίπου 47 και 40 αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Για τον εντοπισμό τους συνέβαλαν εναέρια μέσα της Frontex, τόσο επανδρωμένο όσο και μη επανδρωμένο. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφη της ευρωπαϊκής υπηρεσίας και αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Διαβάστε επίσης