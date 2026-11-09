Βολουδάκη για νεκρούς μετανάστες στην Κρήτη: «Οι άνθρωποι αυτοί πέφτουν θύματα κυκλωμάτων»

«Τις τελευταίες μέρες δεν υπάρχει συνεργασία που υπήρχε στο παρελθόν και που θα θέλαμε, με την Ανατολική Λιβύη, με αποτέλεσμα να έχουνε αυξηθεί οι ροές», είπε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Newsroom

Βολουδάκη για νεκρούς μετανάστες στην Κρήτη: «Οι άνθρωποι αυτοί πέφτουν θύματα κυκλωμάτων»

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη ανέφερε ότι οι μετανάστες πέφτουν θύματα των κυκλωμάτων, τα οποία τους προωθούν ώστε να φύγουν από τα παράλια της Ανατολικής Λιβύης
  • Τουλάχιστον 20 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγια νότια του Ηρακλείου Κρήτης, ενώ περίπου 133 διασώθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
Snapshot powered by AI

Για ανθρώπους-θύματα κυκλωμάτων μίλησε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στους τουλάχιστον 20 μετανάστες που εντοπίστηκαν νεκροί στην Κρήτη.

«Είναι ένα παραπολύ δυσάρεστο, ένα τραγικό γεγονός και δυστυχώς βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί πέφτουνε θύματα των κυκλωμάτων, τα οποία ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, ανεξάρτητα από τις βάρκες ή τον εξοπλισμό που έχουν, προωθούν τους ανθρώπους αυτούς ώστε να φύγουν από τα παράλια της Ανατολικής Λιβύης και να έρθουν στην Κρήτη.

Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες δεν υπάρχει συνεργασία που υπήρχε στο παρελθόν και που θα θέλαμε, με την Ανατολική Λιβύη, με αποτέλεσμα να έχουνε αυξηθεί οι ροές και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση έγινε και αυτό το το τραγικό γεγονός».

Η υφυπουργός γνωστοποίησε πως: «Εμείς αυτό που κάνουμε από την πλευρά του υπουργείου Μετανάστευσης είναι να είμαστε έτοιμοι, τόσο όσον αφορά στην πρώτη υποδοχή στο νησί μας, τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο, τη μεταφορά με το ειδικό πλωτό μέσο στις δομές, ανάλογα με το προφίλ των ανθρώπων που έρχονται και μετά ακολουθεί η συνήθης διαχείριση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι σταματάμε τις προσπάθειες τόσο σε διπλωματικό, όσο και σε διημερές επίπεδο, σε συνεργασία βέβαια με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μπορέσει να βρεθεί μία λύση».

Εξηγώντας η κ. Βολουδάκη είπε ότι αν αυτή η προσπάθεια δεν ευοδωθεί, χωρίς όπως τόνισε να περάσει μεγάλο διάστημα, «θα προβούμε και σε πολύ αυστηρότερα μέτρα, είτε δοκιμασμένα, αυτά που κάναμε πέρυσι το καλοκαίρι σε αντίστοιχα περιστατικά, τα οποία έδειξαν ότι "δούλεψαν", είτε και άλλα. Άλλωστε ο υπουργός, ο κ. Πλεύρης, θα αναγγείλει εντός των ημερών και μία νέα πρωτοβουλία σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη δημιουργία αυτών που ονομάζουμε κόμβων επιστροφής σε χώρα εκτός εδάφους της Ευρώπης».

Τουλάχιστον 20 νεκροί μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

Σημειώνεται πως σε τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, οι λιμενικές αρχές εντόπισαν 20 σορούς μεταναστών και διέσωσαν περίπου 133 μετανάστες.

Αρχικά, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για 12 νεκρούς και περίπου 105 διασωθέντες, ωστόσο τα νεότερα στοιχεία ανέβασαν τον αριθμό των θυμάτων στους 20 και των διασωθέντων στους 133.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CretaLive, οι επιχειρήσεις εξελίχθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία, με τη συνδρομή πλωτών μέσων του Λιμενικού, πλοίου που έπλεε στην περιοχή και εναέριων μέσων της Frontex.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όταν εντοπίστηκε λέμβος από διερχόμενο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μαρόκου.

Στο σημείο έφτασε σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο περισυνέλεξε 18 επιζώντες, καθώς και τις σορούς 12 ανθρώπων. Το πλωτό σκάφος κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Δύο ακόμη διασώσεις νότια της Κρήτης

Παράλληλα, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά, περίπου 30 και 31 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν άλλες δύο λέμβοι με περίπου 47 και 40 αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Για τον εντοπισμό τους συνέβαλαν εναέρια μέσα της Frontex, τόσο επανδρωμένο όσο και μη επανδρωμένο. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφη της ευρωπαϊκής υπηρεσίας και αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:31ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Η στιγμή που επιβατικό αεροπλάνο απογειώνεται και αναποδογυρίζει μικρό αεροσκάφος - Βίντεο

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Σκότωσε τον 5χρονο ξάδελφό του για να πουλήσει τα όργανά του για «γρήγορο κέρδος»

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Αντιμέτωπος με φυλάκιση ως και 15 έτη - Εξετάζονται και άλλες καταγγελίες

14:21ANNOUNCEMENTS

Ο Χρήστος Αδαμόπουλος live στον Σταυρό του Νότου Club

14:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βούλα: Αθωώθηκε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες μαθητών

14:11LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Τίμησε την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τη βασίλισσα Ελισάβετ με δύο ξεχωριστά κοσμήματα - Οι εμφανίσεις που συζητήθηκαν

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν Μίλερ: Ποιος είναι ο ισχυρός σύμβουλος του Τραμπ που έγινε παντοδύναμος επιτελάρχης του Λευκού Οίκου

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Το ερευνητικό πλοίο θα εξέλθει από τα ελληνικά χωρικά ύδατα Τετάρτη ή Πέμπτη» - Τι είπε για «κοτζαμπασισμό» του ελληνικού πολιτικού συστήματος για

14:05ΚΑΙΡΟΣ

Αντιπλημμυρική προστασία: Η θωράκιση της χώρας ξεκινά από το βουνό

13:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σάλος με βίντεο που δείχνει φοιτήτριες να κάνουν τις μαϊμούδες έξω από διαμέρισμα μαύρων συμφοιτητριών τους

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έξι χρόνια φυλάκιση σε 49χρονο για θανατηφόρα κόντρα με μοτοσικλέτες στην Πιερία

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Τζένσεν Χουάνγκ: Οι «μοιραίες» γυναίκες στη ζωή του CEO της Nvidia - Η σύζυγος και η ερωμένη κατάσκοπος

13:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις στις τιμές των τσιγάρων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση - Έως και 13,82 ευρώ μπορεί να φτάσει το πακέτο

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Βολουδάκη για νεκρούς μετανάστες στην Κρήτη: «Οι άνθρωποι αυτοί πέφτουν θύματα κυκλωμάτων»

13:18WHAT THE FACT

Ο Νοστράδαμος έκανε πέντε ανατριχιαστικές προβλέψεις που οι ειδικοί πιστεύουν ότι αφορούν το 2027

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Σπάμε τη σιωπή για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής - Ανοιχτή δράση ενημέρωσης την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο Σύνταγμα»

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εμμένει στην πρότασή του για επανέναρξη των συνομιλιών - «Εξοργιστικοί οι όροι τους» λέει ο Ρούμπιο

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Σφοδρό τροχαίο με τρία αυτοκίνητα - Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Συντονιζόμαστε με την Ε.Ε. για τις συνομιλίες με ΗΠΑ - Ρωσία - Δεν θα βρίσκονται στο τραπέζι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι

12:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανεπιστήμια: Ξεκινούν οι εγγραφές υποψηφίων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ο Γραίγος φεύγει και ο Γαρμπής έρχεται - Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Τζένσεν Χουάνγκ: Οι «μοιραίες» γυναίκες στη ζωή του CEO της Nvidia - Η σύζυγος και η ερωμένη κατάσκοπος

12:44LIFESTYLE

Αγωνία για τον Μπρους Γουίλις - Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ώρα Εθνικής Ελλάδος: Οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» για το Nations League

13:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις στις τιμές των τσιγάρων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση - Έως και 13,82 ευρώ μπορεί να φτάσει το πακέτο

14:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βούλα: Αθωώθηκε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες μαθητών

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο καβγάς για το τηλεφώνημα στον Πούτιν που συγκλόνισε την Ευρώπη - Πώς έγιναν άνω κάτω οι ηγέτες

09:02LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο σπουδαίος ηθοποιός

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 25άρια τις επόμενες ημέρες - Πού θα ανέβει ραγδαία ο υδράργυρος

11:55WHAT THE FACT

Πληρώνετε με κάρτα; Το λάθος του ενός δευτερολέπτου που μπορεί να σας κοστίσει χρήματα

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή στα 27 της η ηθοποιός Ανζέλ Μετζέρ - Βρέθηκε στο σημείο όπου στεγάζεται δημοτικό κτήριο στη Γαλλία

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από καταγγελία που έφτασε στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού «ξετυλίχθηκε» το κουβάρι της απάτης «μαμούθ»

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: «Χτυπήθηκε» ο εμβληματικός πύργος της Aramco από πυραυλική επίθεση των Χούθι

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δεμένη ήταν η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα - Νεκρή τουλάχιστον τρεις ημέρες

11:47ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει πραγματικά όταν πεθαίνουμε; Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν την απάντηση

06:54LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στα «Δύο μαύρα πουκάμισα»: Αναλυτικά τα επεισόδια των σειρών πριν προβληθούν στην TV

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αεροχείμαρρος του Ατλαντικού ενισχύεται και... απειλεί - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ