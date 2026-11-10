Κρήτη: Νέες αφίξεις 119 μεταναστών ενώ εντοπίστηκαν τρεις σοροί αγνώστων στοιχείων από τα ναυάγια

Snapshot Στην Κρήτη κατεγράφησαν 119 νέες αφίξεις μεταναστών σε τρία περιστατικά, με 84 άτομα να φτάνουν στην περιοχή του Δυσκού και 35 νότια της Γαύδου.

Τρεις σοροί αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκαν στη Γαύδο και τη Χρυσή, με την ταυτότητά τους και τις συνθήκες θανάτου να παραμένουν άγνωστες.

Δύο ναυάγια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα προκάλεσαν συνολικά 22 νεκρούς, ενώ εξετάζεται και ναυάγιο 60 ατόμων από την προηγούμενη εβδομάδα.

Από τα τρία πρόσφατα ναυάγια, οι νεκροί ανέρχονται τουλάχιστον σε 25, με δύο άτομα να αγνοούνται ακόμα.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν έχουν σταματήσει τις αφίξεις μεταναστών στην περιοχή, παρά τα πολλά θύματα από τα ναυάγια. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, μετά τα δύο πολύνεκρα ναυάγια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρει το neakriti, συνολικά 119 άνθρωποι καταγράφηκαν σε τρία διαφορετικά περιστατικά, ενώ τρεις νέοι σοροί εντοπίστηκαν στη Γαύδο και τη Χρυσή.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Δυσκού, στο νότιο Ηράκλειο, σημειώθηκαν δύο ξεχωριστές αφίξεις μεταναστών, συνολικά 84 ατόμων. Αρχικά, έφτασε μία λέμβος με 43 άτομα και στη συνέχεια έφτασαν ακόμη 41. Πρόκειται συνολικά για 77 άνδρες, έξι γυναίκες και ένα παιδί.

Παράλληλα, τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 9/11, εντοπίστηκαν από σκάφος του Λιμενικού, 35 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο, περίπου 22 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών

Την ίδια στιγμή, δύο νέα ναυάγια σημειώθηκαν τη Δευτέρα, με συνολικά 22 νεκρούς, ενώ πληροφορίες για ναυάγιο 60 ατόμων διερευνώνται από την προηγούμενη εβδομάδα. Το απόγευμα της Δευτέρας εντοπίστηκαν δύο ακόμη σοροί αγνώστων στοιχείων στην παραλία του Σαρακήνικου, στη Γαύδο.

Η μία σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη και η δεύτερη σε πλήρη αποσύνθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα των δύο νεκρών ούτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Δευτέρας εντοπίστηκε και μία σορός άνδρα στη Γαύδο.

Παράλληλα, μία ακόμη σορός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, βορειοδυτικά της νήσου Χρυσής. Η σορός περισυνελέγη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο της Ιεράπετρας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και η λήψη γενετικού υλικού για την ταυτοποίησή της.

Τρία ναυάγια σε λίγες μέρες

Ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, οι νέες αφίξεις μεταναστών συνεχίζονται, με τραγικά αποτελέσματα. Δύο ναυάγια έγιναν γνωστά τη Δευτέρα 9/11, ενώ το Λιμενικό έχει πληροφορηθεί για ένα τρίτο ναυάγιο που σημειώθηκε πριν από μία εβδομάδα, με τουλάχιστον 60 ανθρώπους.

Στο ένα περιστατικό, 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, 13 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λέμβο, ενώ ένας ακόμη από τους 18 διασωθέντες υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας στους 14 τους νεκρούς. Στο δεύτερο περιστατικό, από λέμβο με 28 διασωθέντες που εντοπίστηκε το σαββατοκύριακο, ανασύρθηκαν αρχικά μία σορός και στη συνέχεια ακόμη επτά, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται στους οκτώ. Δύο άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Με βάση τα μέχρι στιγμής καταγεγραμμένα στοιχεία, οι νεκροί από τα δύο πολύνεκρα περιστατικά και οι επιπλέον σοροί που εντοπίστηκαν στη Γαύδο και κοντά στη Χρυσή ανέρχονται τουλάχιστον σε 25. Η ταυτότητα των τελευταίων νεκρών, καθώς και το ενδεχόμενο να συνδέονται με κάποιο από τα πρόσφατα ναυάγια ή άλλα περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης παραμένουν υπό διερεύνηση.

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