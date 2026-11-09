Γαύδος: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο Σαρακήνικο

Snapshot Στη Γαύδο βρέθηκε η σορός άνδρα, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη.

Η σορός εντοπίστηκε από κάτοικο νησιού.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρονται σε πιθανή σύνδεση με κάποιο από τα ναυάγια με μετανάστες στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στη Γαύδο το μεσημέρι της Δευτέρας (9/11), όταν οι Αρχές ανακάλυψαν τη σορό ενός άνδρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, η σορός του άνδρα - η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής - βρέθηκε από κάτοικο του νησιού, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές.

Το άψυχο σώμα του άνδρα μεταφέρθηκε στο λιμάνι Καραβέ και από εκεί, με σκάφος της Frontex, αναμένεται να μεταφερθεί στην Κρήτη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση και να επιχειρηθεί η ταυτοποίησή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή σύνδεση με κάποιο από τα ναυάγια μεταναστών που έχουν σημειωθεί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές ποιο περιστατικό αφορά, καθώς οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως η σορός βρισκόταν στο νερό για αρκετές ημέρες.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.