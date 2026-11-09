Ιεράπετρα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Χρυσής

Snapshot Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της νήσου Χρυσής κοντά στην Ιεράπετρα.

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη και ταυτοποιήθηκε ως άνδρας άγνωστης ταυτότητας.

Η Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας ανέλαβε την προανάκριση και τη μεταφορά της σορού στο αλιευτικό καταφύγιο.

Έχει δοθεί εντολή για νεκροψία-νεκροτομή και λήψη DNA από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.

Σκοπός των εξετάσεων είναι η διερεύνηση των αιτίων θανάτου και η ταυτοποίηση του άνδρα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της νήσου Χρυσής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (9/11) η Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας ειδοποιήθηκε για την ύπαρξη σορού στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, βορειοδυτικά της Χρυσής.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το πλήρωμα του οποίου περισυνέλεξε τη σορό ενός άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, η οποία βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Στη συνέχεια, η σορός μεταφέρθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο της Ιεράπετρας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, ενώ έχει δοθεί εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και τη λήψη βιολογικού υλικού (DNA) από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου και να εξακριβωθεί η ταυτότητα του άνδρα.

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