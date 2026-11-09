Snapshot Μια γυναίκα ασθενής στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αγρινίου απείλησε να πέσει από τον τρίτο όροφο το απόγευμα.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους παρευρισκόμενους περίπου στις 5 το απόγευμα.

Η ασθενής πείστηκε να μην πραγματοποιήσει την απειλή της, αποφεύγοντας έτσι πιθανή τραγωδία.

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες και τις εξελίξεις του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στο Νοσοκομείο Αγρινίου το απόγευμα, όταν γυναίκα που νοσηλευόταν στην Παθολογική Κλινική φέρεται να απείλησε ότι θα πέσει από τον τρίτο όροφο του κτιρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παρευρισκόμενους, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ασθενής πείστηκε τελικά να μην προχωρήσει στην πράξη, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί μια πιθανή τραγωδία.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ούτε για όσα ακολούθησαν.