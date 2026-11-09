Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στη Λάρισα
Η συγκεκριμένη αφιερωματική πλάκα τοποθετήθηκε στο σημείο πριν δυόμιση περίπου χρόνια
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- Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών στην πλατεία ΟΣΕ της Λάρισας.
- Η αφιερωματική πλάκα τοποθετήθηκε πριν περίπου δυόμιση χρόνια στη μνήμη των 57 θυμάτων.
- Οι δράστες χάραξαν άσχετα πράγματα στο μνημείο και προκάλεσαν μικρής έκτασης ζημιές γύρω από αυτό.
Σε βανδαλισμό στο «ιερό» μνημείο που έχει στηθεί στην πλατεία ΟΣΕ στη Λάρισα προχώρησαν άγνωστοι.
Το μνημείο έχει στηθεί στην πλατεία σε μνήμη των 57 αδικοχαμένων θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, οι άγνωστοι χάραξαν στο μνημείο άσχετα πράγματα ενώ παράλληλα προκάλεσαν και ζημιές μικρής έκτασης γύρω από αυτό.
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