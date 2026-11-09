Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στη Λάρισα

Snapshot Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών στην πλατεία ΟΣΕ της Λάρισας.

Η αφιερωματική πλάκα τοποθετήθηκε πριν περίπου δυόμιση χρόνια στη μνήμη των 57 θυμάτων.

Οι δράστες χάραξαν άσχετα πράγματα στο μνημείο και προκάλεσαν μικρής έκτασης ζημιές γύρω από αυτό. Snapshot powered by AI

Σε βανδαλισμό στο «ιερό» μνημείο που έχει στηθεί στην πλατεία ΟΣΕ στη Λάρισα προχώρησαν άγνωστοι.

Το μνημείο έχει στηθεί στην πλατεία σε μνήμη των 57 αδικοχαμένων θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, οι άγνωστοι χάραξαν στο μνημείο άσχετα πράγματα ενώ παράλληλα προκάλεσαν και ζημιές μικρής έκτασης γύρω από αυτό.

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