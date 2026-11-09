Λάρισα: Ι.Χ. παρέσυρε πεζή σε κυκλικό κόμβο - Στο νοσοκομείο η 40χρονη

Snapshot Στη Λάρισα, Ι.Χ. παρέσυρε 40χρονη πεζή σε κυκλικό κόμβο το απόγευμα της Δευτέρας /11.

Το περιστατικό συνέβη στον νέο κυκλικό κόμβο στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Φαρσάλων, πριν από την υπόγεια διάβαση.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για ιατρική φροντίδα.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από την Τροχαία.

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων της τραυματισμένης. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (9/11) στη Λάρισα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 40χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30, στον νέο κυκλικό κόμβο στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Φαρσάλων, λίγο πριν από την υπόγεια διάβαση.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε τη γυναίκα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων της.

Παράλληλα, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Τροχαίας, το οποίο διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.

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