Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός δικυκλιστής στη Δογρή

Snapshot Δικυκλιστής 80 ετών τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Δογρή Παραβόλας και υπέκυψε στα τραύματά του.

Το ατύχημα συνέβη στην Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου μετά από σύγκρουση ΙΧ και δικύκλου υπό άγνωστες συνθήκες.

Ο 80χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η Τροχαία Αγρινίου διεξάγει προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τη μάχη για τη ζωή έχασε οδηγός δικυκλιστής μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε το βράδυ της περασμένης Κυριακής (8/11) στο ύψος της Δογρής Παραβόλας.

Όπως αναφέρει το agrinipress.gr, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε επί της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου στη Δογρή όταν υπό άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν ΙΧ και δίκυκλο.

Ο 80χρονος δικυκλιστής από την Μυρτιά τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου. Δυστυχώς και παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο ηλικιωμένος άφησε την τελευταία του πνοή.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

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