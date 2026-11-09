Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός δικυκλιστής στη Δογρή
Ο δικυλιστής παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε
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- Δικυκλιστής 80 ετών τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Δογρή Παραβόλας και υπέκυψε στα τραύματά του.
- Το ατύχημα συνέβη στην Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου μετά από σύγκρουση ΙΧ και δικύκλου υπό άγνωστες συνθήκες.
- Ο 80χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.
- Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
- Η Τροχαία Αγρινίου διεξάγει προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.
Τη μάχη για τη ζωή έχασε οδηγός δικυκλιστής μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε το βράδυ της περασμένης Κυριακής (8/11) στο ύψος της Δογρής Παραβόλας.
Όπως αναφέρει το agrinipress.gr, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε επί της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου στη Δογρή όταν υπό άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν ΙΧ και δίκυκλο.
Ο 80χρονος δικυκλιστής από την Μυρτιά τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου. Δυστυχώς και παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο ηλικιωμένος άφησε την τελευταία του πνοή.
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου για ανθρωποκτονία από αμέλεια.