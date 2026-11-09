Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτο αντικείμενο

Snapshot Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Ομήρου στο κέντρο της Αθήνας.- Η πρόσβαση στην περιοχή είναι περιορισμένη για τουλάχιστον μία ώρα λόγω του περιστατικού.

Οι Αρχές καλούν οδηγούς και πεζούς να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες τους. Snapshot powered by AI

Ύποπτο αντικείμενο μέσα σε μαύρη σακούλα εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Ομήρου.

Λόγω του περιστατικού, η πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολη, για τουλάχιστον μία ώρα.

Οι οδηγοί και οι πεζοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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