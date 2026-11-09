Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτο αντικείμενο
Το αντικείμενο εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Ομήρου
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- Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Ομήρου στο κέντρο της Αθήνας.- Η πρόσβαση στην περιοχή είναι περιορισμένη για τουλάχιστον μία ώρα λόγω του περιστατικού.
- Οι Αρχές καλούν οδηγούς και πεζούς να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες τους.
Ύποπτο αντικείμενο μέσα σε μαύρη σακούλα εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Ομήρου.
Λόγω του περιστατικού, η πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολη, για τουλάχιστον μία ώρα.
Οι οδηγοί και οι πεζοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
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