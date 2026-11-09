Κατέρρευσε τμήμα τοίχου σε σχολείο του Υμηττού

Snapshot Κατέρρευσε τμήμα τοίχου σε αίθουσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Υμηττού.

Το κομμάτι τοίχου έπεσε από την πόρτα της αίθουσας 11 χωρίς να τραυματιστεί κανένα παιδί.

Ο Σύλλογος Γονέων ενημέρωσε άμεσα τη διεύθυνση του σχολείου για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Την κατάρρευση τμήματος τοίχου σε αίθουσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Υμηττούγνωστοποίησε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του, καλώντας σε κινητοποίηση για την «άθλια κτιριακή κατάσταση των σχολείων».

Όπως αναφέρει σε δημοσίευσή του στο Facebook ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Υμηττού «σήμερα, κατά τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, έπεσε κομμάτι του τοίχου ακριβώς πάνω από την πόρτα της αίθουσας 11. Ευτυχώς δεν περνούσε κανένα παιδί από κάτω. Ενημερώσαμε αμέσως τη Διεύθυνση του σχολείου».

Σε άλλο σημείο της ανάρτησης, ο σύλλογος αναφέρει πως έστειλε επείγουσα επιστολή στον δήμο Δάφνης - Υμηττού, προκειμένου να ελεγχθούν άμεσα οι αίθουσες και το κτίριο, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η διεύθυνση του σχολείου.